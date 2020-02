Westworld saison 3 : un trailer pour le soulèvement des machines

By Axel PC

A mois d’un mois de sa diffusion, la saison 3 de Westworld dévoile sa longue bande-annonce, pour calmer tout le monde.

Maintenant que Maeve, Dolores, Bernard et trois autres mystérieux hôtes se sont échappés du parc, le monde réel leur tend les bras. Disons plutôt qu’une nouvelle jungle avec de nouvelles règles vient se mettre en travers de leur émancipation, de leur liberté. Surtout que Vincent Cassel charge Maeve de tuer Dolores, laquelle (accompagnée de Aaron Paul) est bien décidée à dominer le monde qu’un certain William jure de protéger.

Un programme alléchant pour un troisième niveau du jeu psychologique de Jonathan Nolan et Lisa Joy qui semblent réussir ici un tour de force visuel et narratif. Bien référencé, l’univers paraît plus riche que jamais alors que le monde futuriste nous ouvre enfin ses portes. Le parc ultime pour une dernière partie.

La saison 3 de Westworld sera diffusée dès le 15 mars prochain.