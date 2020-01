Ori and the Will of the Wisps

Et oui, lui aussi mérite sa place dans les jeux les plus attendus de 2020. Suite directe du merveilleux Ori and the Blind Forest (notre test), le jeu de Moon Studios semble bonifier la formule de son aîné pour proposer une expérience encore plus marquante.

Toujours aussi beau, le titre est annoncé plus grand et plus ouvert. Plus nerveux, il a également repensé son système de progression et de compétences.

Future pépite, Ori and the Will of the Wisps sera à découvrir le 11 février 2020 sur Xbox One et PC.