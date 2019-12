2019 : nos tops 3 des jeux à faire et à bannir !

Parce que l’année se termine au chaud, dans nos petits nids douillets, on t’a fait un listing des meilleurs et pires jeux vidéo de 2019, que tu puisses bien finir ta liste au père Noël…

Nos trois jeux vidéo immaquables de 2019

On a eu du mal à choisir. Entre Sekiro : Shadows Die Twice de From Software, Resident Evil 2 Remake, The Big Krunch, Untitled Goose Game, ou encore Days Gone. Le choix était ardu, mais on décidé de mettre en avant ces trois là…

© Kojima Productions

1 – Death Stranding :

3 ans. Il aura fallu un peu plus de trois ans pour qu’on puisse enfin mettre la main sur le nouvel OVNI de Hideo Kojima. Nous étions à la fois excités et stressés de découvrir ce nouveau monde post-apocalyptique. Ainsi, il regorge d’idées farfelues qui nous rendent accrocs malgré la présence de quelques défauts mineurs ! L’un des meilleurs jeux vidéo du moment.

2 – Luigi’s Mansion 3 :

Après deux opus sortis sur GameCube et 3DS, le retour du frère de Mario était demandé par les joueurs depuis de longues années. Avec la Switch le moustachu à la salopette verte a sûrement trouvé la plateforme parfaite. Si l’aventure n’est pas très difficile, c’est un plaisir de tous les instants. Plus sombre que ses prédécesseurs, ce troisième épisode enchaîne les différentes phases de gameplay avec justesse. Un quasi sans faute !

3 – A Plague Tale : Innocence :

Mettre en avant la peste noire dans un jeu vidéo n’était pas une mince affaire, mais A Plague Tale : Innocence relève le défis avec des idées novatrices (et cruelles !) qui permettent de varier les plaisir (et le gameplay). Pour terminer, les différentes énigmes se révèlent bien pensées et loin d’être si évidentes. On adore !

Les jeux qui n’auraient jamais dû voir le jour en 2019

1 – Pokémon Epée/Bouclier :

Comme à la parution de chaque nouveau jeu, notre cœur de Pokéfan était en ébullition avec Pokémon Épée / Bouclier. Malheureusement, malgré quelques nouveautés, le scénario, la pauvreté des animations, l’absense de liberté, de difficultés, etc, font que cette saga iconique de Nintendo a pris la flotte…

2 – Persona 3 : Dancing in Moonlight / Persona 5

Dancing in Starlight, chorégraphie désastreuse.La série Persona est devenue une sacrée institution au fil des années. Persona 3 : Dancing in Moonlight et Persona 5 : Dancing in Starlight abandonnent l’aspect RPG pour se concentrer sur les pas de danse (dis)gracieux de nos protagonistes préférés. Une chose est sûre : on ne les embauchera jamais pour ouvrir le bal !

3 – Mortal Kombat 11 :

On aurait aimé une version Switch Finish et polish. Faut-il se réjouir d’avoir Mortal Kombat 11 sur Switch ? Oui. Cette version est-elle réussie ? Absolument pas. Soyons francs, Mortal Kombat 11 n’existe PAS sur Switch. Prenez-le sur PC, PS4 ou Xbox One.

Oui, on aurait pu encore citer Shenmue 3, Ghost Recon Breakpoint, Need for Speed Heat, Anthem, ou Crackdown 3 mais pareil, il a fallu faire un choix !

Et toi, quels sont pour toi les meilleurs / pires jeux vidéo de 2019 ?