Benjamin Gates 3 et Bad Boys 4 en développement chez Bruckheimer !

Avec la bonne réception critique et spectateurs de Bad Boys for Life, les choses bougent vite chez Disney et Sony. En effet, Jerry Bruckheimer (producteur entre autre de Top Gun et Pirates des Caraïbes) a chargé Chris Bremner (scénariste de Bad Boys for Life) d’écrire Bad Boys 4 et Benjamin Gates 3 selon Hollywood Reporter.

Une nouvelle attendue et logique donc devant ce retour réussi des inspecteurs Mike Lowry (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence), 17 ans après le deuxième opus. Mais la vraie surprise de cette news est également la confirmation du développement de Benjamin Gates 3 (National Treasure en VO). Chris Bemner est également chargé du script, et Bruckheimer est toujours producteur.

Les 2 premiers films, réalisés par Jon Turtletaub et portés par Nicolas Cage, sortis respectivement en 2004 et 2008, avaient été des succès au box-office. Sorte d’ersatz d’Indiana Jones, on y suivait Benjamin Gates, un explorateur enquêtant sur des trésors nationaux impliquant les Templiers ou encore le livre secret d’Abraham Lincoln. Des films Disney sympathiques dont le 3e opus s’est fait attendre 12 ans. Une bonne nouvelle si Brukheimer ressuscite avec succès et pertinence ses plus grandes franchises. En attendant, Bad Boys for Life est disponible dans l’Hexagone dès mercredi prochain !

Benjamin Gates 3 et Bad Boys 4 n’ont pas encore de date de production.