Pirates des Caraïbes : Karen Gillan en capitaine du reboot ?

Le reboot de la saga de Pirates des Caraïbes semble de plus en plus se confirmer, avec en tête d’affiche la bien connue Karen Gillian.

Cela fait maintenant deux ans que les rumeurs courent au sujet de l’éviction de Johnny Depp au moyen d’un reboot, suite aux différents scandales avec son ex-compagne Amber Heard et l’alcoolisme de l’acteur (arrivant saoul durant le tournage de La Vengeance de Salazar). Rhett Reese et Paul Wernick, duo de scénariste de la franchise Deadpool, devaient notamment s’occuper de cette remise à zéro de l’univers pirate, mais ont très vite claqué la porte de Disney. Cependant, The Disinsider dévoile aujourd’hui que le projet de reboot est de nouveau à flot avec le retour de Jerry Bruckheimer à la production et de Ted Elliott à la plume, cette fois-ci non plus épaulé par son comparse de toujours Terry Rossio, remplacé par Craig Mazin (Scary Movie, Very bad trip, Le Chasseur et la Reine des Glaces).

Mais l’information qui retiendra l’attention de tous, est celle du choix de Karen Gillian pour porter cette franchise. Bien que la décision de la comédienne ne soit apparemment pas arrêté et que Disney envisage aussi une actrice de couleur, la sélection de Gillian semble pour le moins cohérente vu qu’elle a déjà travaillé pour le studio dans la franchise Marvel (avec le rôle Nebula) et que le potentiel aventureux de la star a bien été mis en avant dans le reboot de Jumanji. De plus, le casting de Gillian pourrait indiquer que la nouvelle franchise conterait les aventures de Redd, une pirate bien connue des plus férus de l’attraction originale.

Mais est-ce que l’éviction de Depp pour mener à un reboot féminin peut véritablement convaincre les fans ? On en doute à la vue des premières réactions virulentes sur le net et aux exemples de plantage de tentative similaire (on fait un coucou à Ocean 8 et SOS Fantôme).

Aucune date de sortie pour le reboot de Pirates des Caraïbes n’a été annoncé.