Spider-Woman : Olivia Wilde à la réalisation d’un film-live !

Toujours dans l’optique de développer leur Spider-Verse cinématographique, Sony Pictures semble bien décider à passer par la case Spider-Woman ! Après les succès Marvel avec Tom Holland (le 3e opus est toujours attendu pour l’an prochain), la méga claque cosmique New Generation, la déception Venom (bah ouais) et le prochain Morbius, le studio met les bouchées doubles. Et la grande gagnante semble être Olivia Wilde selon Deadline !

Après Booksmart, et son prochain film Don’t Worry Darling dans les starting-blocks, l’actrice-réalisatrice a déjà trouvé sa porte d’entrée dans le cinéma de blockbuster super-héroïque. Pour son 3e film, et premier spin-off féminin en live-action du Tisseur, Jessica Drew devrait être la protagoniste principale. Plusieurs personnages ont porté le costume (Gwen Stacy, MJ Watson et Jessica), mais c’est cette dernière qui est la plus emblématique.

Créée en 1972, Jessica est une Londonienne ayant développé des pouvoirs grâce à un sérum expérimental à base de venin d’araignée. Exposée à de l’uranium lors de son enfance, son père développa le remède et l’injecta à sa fille. Une autre version implique la grossesse de sa mère, alors exposée à des rayons radioactifs contenant plusieurs substances de divers araignées. Plus tard elle deviendra une agent de l’HYDRA, avant de faire carrière solo.

Capable de voler, de tirer des décharges bio-électriques en plus de détenir la force/agilité et les réflexes dignes d’une Spider-Woman, Jessica est devenue un personnage important et indépendant dans les comics. Une bonne occaz de moderniser le personnage et l’introduire au grand public donc. A moins que ce film s’intéresse à une toute autre personne désireuse de porter le costume ! Pour le moment nous n’avons encore rien à se mettre sous la dent, mais nul doute qu’on devrait en entendre parler de nouveau après Venom 2 et Morbius.

Spider-Woman n’a pour le moment aucune date de sortie