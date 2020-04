Don’t Worry Darling : Olivia Wilde sait s’entourer pour son prochain film !

Après Booksmart, premier film sympathique d’Olivia Wilde disponible sur Netflix, les choses s’enclenchent pour la réalisatrice-actrice. Après la comédie adolescente plutôt subversive, Wilde passe la seconde pour Don’t Worry Darling. Grâce à The Hollywood Reporter, nous apprenons que ce second film sera un thriller psychologique produit par New Line.

Décrit par Wilde comme le meilleur script qu’elle ait jamais lue, Don’t Worry Darling prendra place dans les années 50, au sein d’une communauté utopique située au cœur du désert Californien. Le film sera centré sur une femme au foyer qui découvrira la terrible vérité autour de sa vie parfaite en apparence.

Un pitch accrocheur et alléchant donc, très Hitchockien et même proche de la 4e Dimension. Pour se faire, nous découvrons que l’excellente Florence Pugh (Midsommar, Black Widow) tiendra le rôle principal. Une actrice de talent, qui a su prouver la versatilité de son jeu tant dans le drame que la comédie, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars. A ses cotés nous trouverons Shia Labeouf (American Honey, Borg/McEnroe), sans doute pour jouer le mari de l’héroïne, et Chris Pine (Wonder Woman, Comancheria). Olivia Wilde fera quand à elle une apparition en tant que personnage secondaire.

Don’t Worry Darling devrait se tourner dès que les conditions seront meilleures, pour une sortie en 2021. Nous avons évidemment hâte d’en savoir plus de par le sujet et le casting, et voir si sa réalisatrice transforme l’essai !

Don’t Worry Darling n’a pas de date de sortie pour le moment.