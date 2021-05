Batgirl : Les réalisateurs de Bad Boys 3 à la tête du projet

Le Hollywood Reporter nous rapporte qu’Adil El Arbi et Bilall Fallah viennent d’être choisis pour la réalisation du film Batgirl.

Le duo de réalisateur Marocain Belge se sont fait remarquer par leurs premiers longs métrages, Image (2014) et Black (2015), deux films mettant au centre du récit les quartiers sensibles et la guerre des gangs. Suite à cela, Adil et Bilall tapa dans l’œil de Jerry Bruckheimer à tel point qu’il leur confia la réalisation de Bad Boys For Life. Fort d’un joli succès commercial et de critiques moins mitigées que l’on aurait pu s’attendre, Marvel Studios recruta le duo pour mettre en scène et être co-showrunners de leur future série Disney + Miss Marvel.

Une expérience dans le milieu du streaming qui semble avoir charmé Warnermedia puisque le studio leur confie l’adaptation de Batgirl, autrefois porté par Joss Whedon, dorénavant destinée à leur plateforme HBO Max. Une nouvelle pour le moins surprenante puisqu’une sortie cinéma avait été envisagée jusqu’à présent. Le film sera écrit par Christina Hodson, scénariste de Birds of Prey, Bumblebee et d’un des scripts du film The Flash tandis que Kristin Burr, déjà derrière Cruella, sera à la production.

Batgirl n’a pour le moment pas de date de sortie.

