Cruella : Le premier trailer dévoile une Emma Stone inquiétante !

Cruella, l’adaptation live de la célèbre chasseuse de dalmatien de Disney montre le bout de son museau dans une bande-annonce timbrée.

Ce long métrage mis en scène par le plutôt doué Craig Gillepsie (Moi, Tonya; The Finest Hour; Million Dollar Arm; Fright Night) racontera les origines de cette célèbre méchante du studio au grande oreille et sa chute dans folie !

“Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance …”

Pour succéder à l’inoubliable Glenn Close dans le rôle, on retrouve la jeune prodige Emma Stone pour la première fois en vedette star d’un blockbuster ! Et autant dire qu’elle semble s’investir à cœur joie dans le rôle ! A ses côtés, on peut compter sur les bien connus Mark Strong et Emma Thompson en Baronne von Hellman. Joel Fry et le remarqué Paul Walter Hauser jouent quant à eux Jasper et Horace, les deux hommes de main de Cruella. Le tout pour un remake live qui s’avère un peu plus créatif que leur habituel copié-collé !

Cruella est attendue le 26 mai dans nos salles de cinéma.