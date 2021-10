Suicide Squad kill the Justice League et Gotham Knights se montrent en vidéo !

La DC Fandome continue de nous abreuver de news croustillantes : Suicide Squad : kill the Justice League se dévoile un peu + dans un tout nouveau story trailer bien fun et péchu ! Déjà teasé l’an dernier, cette fois le jeu vidéo de Rocksteady (la saga Batman Arkham) en montre bien plus sur le contexte de son scénario, et la menace à éliminer..

Tout comme le récent The Suicide Squad, le soft baigne dans une ambiance décomplexée mais aussi violente et gore. Le joueur incarnera Deadshot, King Shark, Harley Quinn et Boomerang (ces 4 persos étant d’ailleurs présents dans le film de 2016 et/ou de James Gunn) dans une mission pour stopper les membres de la Justice League. Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash… la promesse de boss d’envergure est donc bien présente et excitante. Sont-ils contrôlés par cette forme alien tentaculaire (Brainiac ?) ?

Il faudra attendre un peu plus pour enfin voir du gameplay, mais vu les promesses et le passif du studio, on ne peut que s’attendre à une réussite transpirant l’amour des comics. Toujours aucune date de sortie, mais c’est à priori pour 2022 sur PC, Playstation 5, Xbox Series X/S

Cape vers Gotham

Autre jeu annoncé l’an dernier, Gotham Knights est développé par les papas de Batman Arkham Origins et présente aussi son trailer. Vrai reboot cette fois, on incarnera Batgirl, Nightwing, Robin et Red Hood après que Bruce Wayne soit mystérieusement décédé. Ces derniers sont aux prises avec la Cour des Hiboux, une organisation de l’ombre désireuse de faire main basse sur Gotham, notamment via les Talons (plusieurs-types de soldats aux capacités singulières).

Greg Capullo et Scott Snyder (créateurs de la Cour des Hiboux) détaillent par ailleurs leur représentation et leur inclusion au sein du jeu dans une vidéo making-of. L’occasion également d’admirer une fabrication soignée, dans un Gotham plus coloré mais à la patine gothique délectable.

Malheureusement, Gotham Knights (qui pourra être joué intégralement en coop par ailleurs) ne sera pas disponible avant une date indéterminée en 2022. Il faudra donc encore une fois s’armer de patience pour pouvoir en profiter, sur PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One et Xbox Series X/S.

