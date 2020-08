[DC Fandome] Gotham Knights : la Bat-family en action dans le reboot vidéoludique

On s’attendait à un nouveau jeu Batman par les développeurs d’Arkham Origins, et aujourd’hui la DC Fandome permet d’en savoir plus. Gotham Knights s’est en effet dévoilé par un trailer cinématique et plus de 7 min de gameplay ! L’occasion de découvrir que WB Games Montreal souhaite officier un véritable reboot et dépoussiérage après la saga Arkham finie en 2015.

Bruce Wayne semble avoir disparu, laissé pour mort. James Gordon est quand à lui aussi décédé pour d’obscures raisons. Afin de protéger Gotham, Batman a laissé un message à destination de ses recrues : la Bat-Family. L’occasion donc d‘incarner à tour de rôle Batgirl (Barbara Gordon), Nightwing (Dick Grayson), Tim Drake (Robin) et Red Hood (Jason Todd, qui fut avant cela le 2nd Robin, avant de finir torturé par le Joker et de changer d’identité).

Si nous avions déjà la puce à l’oreille, les ennemis principaux du jeu seront bien les membres de la Cour des Hiboux. Une organisation de l’ombre, planifiant de contrôler Gotham, au moyen d’assassins tels que le Talon (que l’on aperçoit à la fin du trailer). Tout un programme donc !

©DC Comics ©WB Games Montreal

Le gameplay permet de confirmer de vraies différences par rapport aux précédents jeux Batman. Le système de combat free-flow a subi quelques variantes, et désormais un discret aspect RPG est présent avec les jauges de vie ennemies apparentes, ainsi que les compteurs de points de dégâts. Le jeu pourra être fait en coopération à 2, ou bien sûr complètement en solo. Quand à la direction artistique, on semble être dans une Gotham en plein chaos, mais plus colorée que d’habitude. L’influence comic book est présente et fidèle, et permet d’introduire de nouveaux gadgets et la Bat-moto.

L’occasion de découvrir Mister Freeze, et des graphismes très soignés. Que ce soit l’animation, les jeux de lumière ou de particules, Gotham Knights s’annonce très propre visuellement. On pourra néanmoins regretter quelques faciès plus lisses que dans Knight par exemple, mais le jeu ne sortira pas avant 2021, sans plus de précision. Rendez-vous d’ici quelques semaines donc pour de plus amples informations.

Gotham Knights sortira sur Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One et PC en 2021