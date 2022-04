Love Death + Robots, Ogre, Woodkid… notre récap’ de la semaine

Hello à toi lecteur invétéré ! Quelques heures avant la fin des votes et l’élection de notre nouveau chef des armées, on vous propose un retour sur le monde culturel en quelques points. Cette semaine, on a appris l’arrivée du film de genre sur nos petits écrans avec Deep Fear, mais aussi le retour de Love Death + Robots sur Netflix. Enfin, on constate aussi que les carrières musicales repartent fort, avec des artistes émergents comme CHÉRI ou bien internationales comme Woodkid.

Côté ciné,

Deep Fear est le nouveau téléfilm produit par OCS. Il raconte l’histoire de trois étudiants qui décident d’aller visiter les catacombes de Paris. Bien entendu, l’expédition va virer au cauchemar… Le film est réalisé par Grégory Beghin, écrit par Niko Tackian et surtout produit par OCS ! Après les salles obscures, c’est au tour des petits écrans pour le film de genre français qui s’invite maintenant chez les gens. Le DTV est disponible depuis le 20 avril 2022 sur leur plateforme.

Après Abuela, c’est au tour de Ogre de faire continuer à vivre en salle Le Festival de Gérardmer. Le long-métrage de Arnaud Malherbe – qui était en compétition à Gérardmer – est sorti mercredi. Il raconte l’histoire de Chloé et de son fils Jules fuyant un passé douloureux vers un petit village dans le Morvan. La plénitude du hameau disparaît pourtant lorsqu’un enfant disparaît et qu’une bête sauvage s’attaque au bétail… Le film est sorti en salle mercredi 20 avril 2022.

Côté série,

La série télévisée américaine Chucky (issue de la franchise du même titre) débarque en France sur la plateforme SALTO ! Elle fait suite aux évènements du septième volet sortie en 2017, Le Retour de Chucky.

Netflix a diffusé sur ses réseaux sociaux cette semaine un teaser du troisième volume de sa série d’animation Love Death + Robots. La plateforme ne révèle en revanche aucune image précise, relatant seulement des images deux deux volumes précédents. Aucun spoil à prioris et surtout une arrivée imminente. Cette nouvelle saison sera disponible dès le 20 mai sur la plateforme.

Côté musique,

Woodkid s’est exprimé le 21 avril 2022 concernant la reprise de sa tournée internationale. L’artiste explique sa reconnaissance à son public qui a décidé de garder ses places malgré l’annulation des concerts initialement prévus en 2020. L’acte 2 de la tournée de son album a démarré le soir même à Milan. S16 est disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Côté jeux-vidéo,

Comme à son habitude, chaque jeudi à 17h, Epic Games offre un ou plusieurs jeux sur sa plateforme de gaming. Cette semaine, les joueurs se sont vu offrir le dernier volet en date de la saga Amnesia : Rebirth. Le second jeu est visuellement et techniquement différent, cubique et proche de Minecraft, il s’agit de Riverbond. Les deux jeux sont disponibles sur la plateforme Epic Games Store jusqu’au 28 avril 2022.

Après avoir intégré plusieurs héros Marvel, c'est au tour de Moon Knight de rejoindre l'univers de Fornite ! Le skin du personnage est disponible dans la boutique du jeu vidéo depuis le 21 avril 2022.

© Epic Games

Côté lecture,

Le Festival du Livre de Paris a eu lieu cette semaine, du 22 au 24 avril 2022 . Il aura proposé près de 300 000 livres au public ainsi que différentes rencontres et séances de dédicasses.

. Il aura proposé près de 300 000 livres au public ainsi que différentes rencontres et séances de dédicasses. On vous en a parlé il y a deux semaines, la saga littéraire Blackwater a sorti son second tome le 22 avril 2022 : La digue. La saga matriarcale continue, toujours avec sa touche de surnaturel et son soupçon d’horreur. Le livre est disponible directement chez Monsieur Toussaint Louverture, ou bien dans vos librairies favorites.

Côté spectacles,

Coachella 2022, c’est fini ! Le festival Californien s’est déroulé du 15 au 24 avril 2022 et a reçu toute une ribambelle d’artistes internationaux. Billie Eilish, Harry Styles, The Weekend, Flume, Doja Cat, Stromae ou encore Danny Elfman. Le compositeur et son orchestre y ont interprété les thèmes les plus emblématiques de sa carrière, comme Les Simpsons, L’étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Edward aux mains d’argents.

Le Festival de Cannes a dévoilé l’affiche de sa 75ème édition ! Elle rend hommage au long-métrage The Truman Show, réalisé par Peter Weir, mettant en scène le légendaire Jim Carrey. Le Festival de Cannes annonce « une ascension pour surplomber le passé et avancer vers la promesse d’un renouveau ». On se donne donc rendez-vous du 17 au 28 mai 2022 pour vivre le festival ensemble, comme chaque année !