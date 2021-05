Epic Games Store, The Lion’s Song gratuit

Cette semaine, comme chaque semaine, Epic Games offre à qui le veut un jeu gratuit – parfois même plusieurs – sur son launcher. Du 13 au 20 mai à 17h, vous pourrez gratuitement récupérer un charmant jeu narratif construit sous forme d’anthologie avec comme toile de fond l’Autriche du XXe siècle.

The Lion’s Song, dont les sorties des 4 épisodes se sont étalées entre le 7 juillet 2016 et le 13 juillet 2017, vous place successivement dans la peau de Wilma, Franz et Emma, différents regards et sensibilités sur le même espace-temps, mais forcément aussi différentes histoires.

©Mi’pu’mi Games

Développé et édité par Mi’pu’mi Games, un studio autrichien dont c’était – notez la différence – le premier jeu, il ne serait pas étonnant que le titre vous soit déjà passé sous le nez, et pour cause, son premier épisode accessible gratuitement est souvent remonté dans la boutique en ligne de Valve. En tout cas maintenant, plus d’excuses pour ne pas finir le voyage ! Tant qu’on y est avec Mi’pu’mi, vous pouvez aussi jeter un œil à leur plus récent titre, The Flower Collectors, un titre tout aussi charmant et atypique.

Enfin, la semaine prochaine vous devriez pouvoir repartir avec… on ne sait pas en fait, jeu mystère, c’est comme ça. À la semaine prochaine donc, pour le grand “reveal”.

The Lion’s Song est disponible depuis le 13 juillet 2017 sur PC, iOS, Android et même Nintendo Switch. Vous pouvez le récupérer gratuitement jusqu’au 13 mai sur l’Epic Games Store.

