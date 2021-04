Epic Games Store, 3 jeux gratuits jusqu’au 22 avril

Cette semaine, comme chaque semaine, Epic Games offre à qui le veut un jeu gratuit – parfois même plusieurs – sur son launcher. Du 15 au 22 avril à 17h, vous pourrez gratuitement récupérer plusieurs jeux – et oui nous sommes dans le cas du “parfois”.

D’abord, il y a Deponia : The Complete Journey développé et édité par Daedalic Entertainment, une collection comprenant Deponia, Chaos on Deponia et Goodbye Deponia, une trilogie de Point and Click contant les aventures de Rufus dans un univers SF humoristique fleurant bon la bidouille.

Toujours édité et développé par Daedalic, vous retrouverez The Pillars of the Earth (ou Les Piliers de la Terre dans la langue Squeezie), l’adaptation vidéoludique du livre de Ken Follet. Le jeu est un Point and Click très light cette fois-ci, avant tout conçu comme un roman interactif censé rendre honneur au matériel original.

©David Wehle

Enfin, vous pourrez récupérer The First Tree, développé et édité par David Wehle. Un jeu d’exploration narratif dans lequel vous contrôlez un renard, repos garanti.

La semaine prochaine vous devriez pouvoir repartir avec deux jeux. Le survival horror Alien Isolation de Creative Assembly édité par SEGA et la suite de l’atypique donjon crawler de Defiant Development – malheureusement disparu entre temps -, Hand of Fate 2. Du très beau monde donc, comme aujourd’hui.

Deponia : The Complete Journey est disponible depuis le 8 juillet 2014 sur PC, Mac et Linux. The Pillars of the Earth est disponible depuis le 15 août 2017 sur Playstation 4, Xbox One, PC, Mac et Linux et enfin The First Three disponible depuis le 14 septembre 2017 sur les mêmes machines en plus de la Nintendo Switch et d’Android. Vous pouvez tous les récupérer gratuitement jusqu’au 22 avril sur l’Epic Games Store.

