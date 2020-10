Rocket League passe en F2P : Rangs, nouveaux défis et Discussion à la clef !

Récemment, Rocket League est devenu gratuit ! C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui envisagent de jouer au jeu mais ne veulent pas se ruiner.

L’annonce a été faite pour la première fois en juillet 2020, mais a finalement eu lieu le 23 septembre 2020. Le changement coïncide avec l’entrée de Rocket League sur Epic Games Store et avec son retrait de la boutique en ligne Steam.

Rocket League F2P est passé par quelques phases compliquées, avec des serveurs tombant en panne en raison de l’afflux de nouveaux joueurs. Le lancement a coïncidé avec la dernière saison compétitive de Rocket League, attirant ainsi de nombreux joueurs qui avaient délaissé l’opus.

Les problèmes de serveur ont eu un impact sur les défis, les tournois et le matchmaking, mais ceux-ci ont été restaurés tout au long de la journée. La mise ligne publique de jeux peut être compliquée, mais tout compte fait, le lancement F2P de Rocket League a été un succès. Les développeurs n’entreront pas dans l’histoire des pires lancements de jeux PC, c’est certain.

Où puis-je jouer à Rocket League ?

Rocket League est désormais accessible sur toutes les plateformes existantes, y compris Xbox One, PlayStation 4, PC et même Nintendo Switch. Les joueurs PC actuels qui ont toujours joué sur Steam pourront toujours accéder au jeu depuis Steam, mais les nouveaux joueurs devront télécharger le jeu à l’aide du client Epic.

Comment les joueurs existants sont-ils touchés?

Les joueurs qui possèdent déjà le jeu au moment du lancement de F2P reçoivent un « Statut hérité ». Cela leur donne de nouveaux éléments gratuits avec la mise à jour. De plus, tous les joueurs qui ajoutent le jeu à leur bibliothèque Epic Games Store entre le 23 septembre et le 23 octobre 2020 recevront un coupon de 10 $ pour l’Epic Games Store.

Nouveaux événements Rocket League en jeu

Un nouvel événement en jeu appelé Llama-Rama fait son apparition. Il sera crossover ave un autre hit d’Epic Games, Fortnite. Fortnite Island a bénéficié des plus importantes collaborations inter-jeux jamais réalisées. L’une des plus importantes étant Marvel. Fortnite a également collaboré avec des jeux Epic, notamment Batte Breakers. Désormais, c’est au tour de Rocket League. Les joueurs peuvent gagner des récompenses impressionnantes dans Fornite et Rocket League dans le cadre de l’événement Llama-Rama. Pour gagner ces récompenses, y compris le nouveau Back Bling, les joueurs doivent relever tous les défis de l’événement. La liste des défis comprend:

Jouer un match en ligne dans n’importe quelle playlist.

Gagnez un match en mode occasionnel avec l’antenne Llama.

Obtenez cinq arrêts, buts ou aides avec le Llama Topper.

Gagnez cinq matchs en ligne dans n’importe quelle liste de lecture en utilisant l’autocollant Llama.

Obtenez MVP dans n’importe quel jeu en ligne tout en utilisant Llama Wheels.

Les joueurs peuvent réclamer leurs récompenses dans le menu des défis. ils peuvent également gagner des récompenses dans Fortnite, notamment Rocket League Emoticon, Octane RL Back Bling, la piste musicale Rocket Groove, Rocket League Spray et Holodata Drop Contrail.

En plus de l’événement en jeu Llama-Rama, il existe également des nouveaux défis de pilote conçus pour les nouveaux joueurs. Ces défis ne seront visibles que pour les nouveaux joueurs qui se familiarisent avec le jeu. Si tu es un nouveau joueur qui souhaite relever les défis de départ et qui souhaite enrichir ton profil avec de nouveaux objets amusants, tu peux acheter des objets Rocket Ligue en ligne sur Eldorado. Eldorado propose des articles, des comptes et même des services de renforcement RL de Rocket League.

Nouvelle saison et classements compétitifs

Dans le cadre de la nouvelle mise à jour, Epic a annoncé que les tournois compétitifs, les saisons et le Rocket Pass suivraient le même calendrier. Un nouveau rang a été ajouté au jeu au-dessus du rang actuel de Grand Champion. Grand Champion est désormais divisé en trois rangs différents (Grand Champion 1, Grand Champion 2 et Grand Champion 3). Le nouveau rang compétitif le plus élevé est Supersonic Legend. Les joueurs qui gagnent ces rangs recevront leurs propres récompenses de saison et des titres de rang.

Pourquoi certains joueurs s’inquiètent-ils de cette mise en Free to Play de Rocket League ?

Certains joueurs existants s’inquiètent de la mise en F2P de Rocket League pour plusieurs raisons. Le problème avec Steam en est un des princiapaux. Bien que les joueurs actuels de Rocket League sur Steam puissent toujours jouer au jeu, il n’est pas dit clairement si Epic passera à une option exclusive d’Epic Games Store à l’avenir. Cela pourrait présenter des soucis pour les cartes des joueurs ou pour la façon dont les jetons d’esports fonctionnent sur Steam.

Certains joueurs s’inquiètent également de l’impact que beaucoup de nouveaux joueurs auront sur les serveurs à long terme. Rocket League a connu des problèmes de serveur dans le passé, et nous l’avons vu aussi lors du lancement de F2P. Pour les joueurs très compétitifs, les problèmes de serveur peuvent faire la différence entre gagner ou perdre une partie ou être en mesure de progresser dans leur rang. Espérons qu’Epic travaille dur pour gérer ces problèmes de serveur en temps réel, et qu’ils ne constitueront pas un problème permanent.

Rocket League est sorti le 7 juillet 2015.