29° Festival International du film fantastique de Gérardmer

By Gaëtan Jeanson

Une année après une édition 2021 un peu spéciale se situant dans la quatrième dimension (sur internet) – crise sanitaire oblige – le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer revient pour sa 29° édition, qui se déroule du 26 au 30 janvier 2022 à Gérardmer.

Avec l’exorcisme, ça sera tout ?

L’ouverture de cette nouvelle édition est faite avec Eight For Silver, le cinquième long-métrage de Sean Ellis. Le film prend place dans un petit village français dans lequel une mystérieuse menace semble planer au 19° siècle… Le spectateur sera projeté aux côtés de John McBride, un jeune pathologiste, qui se rend sur place afin d’enquêter et d’exorciser par la même occasion ses propres démons…

Sean Ellis se fait un nom en tant que réalisateur en 2004 avec son court-métrage Cashback, nommé à l’Oscar, qui sera par la suite adapté en long-métrage. Son second film, The Broken, est présenté en compétition à Gérardmer en 2008.

© Festival Gerardmer

Un battle royal pour les prix

La compétition sera rude, avec une dizaine de long-métrages en compétition. Présidée par Julie Gayet, le jury sera également composé d’Alexandre Aja, Suliane Brahim, Mélanie Doutey, Valérie Donzelli, Bertrand Mandico, Grégory Montel, ou encore Pascal-Alex Vincent.

Les films concourent pour le Grand Prix du festival, le Prix du jury et le Prix de la musique originale. Les autres prix comprennent le Prix du public, le Prix de la critique, ainsi que le Prix du Jury Jeunes de la Région Grand Est.

Un film d’horreur doit avoir quelque chose qui vous dérange, il doit frapper au cœur de votre intimité pour fonctionner. Edgar Wright

Welcome to Gérardmer

La semaine sera jonchée d’aventures sanguinaires venant des quatre coins de la planète… Cela sera l’occasion de s’isoler pendant cinq jours, au beau milieu des montagnes, afin de dévorer ces nouveaux trésors horrifiques…

