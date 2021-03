Oxygène : trailer claustro pour le prochain Alexandre Aja

By Axel PC

Après Crawl, le génial réalisateur bien de chez nous Alexandre Aja propose un nouveau huis clos, cette fois pour Netflix, avec Oxygène dont le premier teaser vient d’être diffusé.

Notre patron national en matière de cinéma de genre revient à la maison, du moins, à un film français avec un casting français puisque le réalisateur de Haute Tension ou de la Colline a des yeux met en scène Mélanie Laurent aux côtés de Mathieu Amalric, Malik Zidi tandis que Vincent Maraval, Bahim Chiou, Noëmie Devide et le pote de Aja, Gregory Levasseur s’occuperont de la production. Tourné en français et pour un budget (presque) modique par rapport à d’autres de ses productions, ce nouveau thriller placera la protagoniste, amnésique, enfermée dans une capsule cryogénique alors que l’oxygène se fait rare et sans aucune possibilité de sortir. Un high-concept écrit par Christie LeBlanc qu’il nous tarde de découvrir.

Oxygène sera diffusé sur Netflix dès le 12 mai prochain.

(Visited 11 times, 11 visits today)