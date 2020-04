[Précédemment dans] Le Bureau des Légendes, agent triple

Alors que Le Bureau des Légendes revient pour une cinquième saison très attendue sur Canal+ aujourd’hui, il est sage de revenir sur ce qu’il s’est précédemment passé à la DGSE.

Attention SPOILERS sur la saison 4 du Bureau des Légendes :

Mathieu « Malotru » Kassovitz a la Haine depuis qu’il a vendu des renseignements français aux Américains et qu’il a été fait prisonnier par Daesh. Résultat, son codétenu russe et son ancien patron Jean-Pierre Darroussin sont tués.

Rapatrié en France, il s’échappe pour éviter d’être mis au placard et décampe à Moscou pour disparaître et batifoler avec une jolie Russe. Sauf que maintenant, la CIA, et la DGSE veulent le récupérer. Mais comme si ça ne suffisait pas, le FSB lui met le grappin dessus.

Pendant ce temps, l’analyste Jonas fait équipe avec le vétéran Jean Paul, un duo à la Laurel et Hardy pour retrouver des officiers français de Daesh qui préparent un attentat à Paris.

Malotru renoue contact en scred avec Marie Jeanne et ils préparent une mission pour implanter un agent au service geek de Russie. Pour ce faire, un petit nouveau, César, doit se faire passer pour Sylvain (qu’on aime bien) et montrer aux Russes qu’il est plus fort que Mr Robot. Plot twist : c’est tout comme, en plus graphique.

Pourtant le plan est remis en question par Mathieu Amalric, le chef de la sécurité pas jovial, qui arrive pour enquêter sur tout le monde au Bureau des Légendes. Même Raymond et la Mule en viennent à douter de Marie Jeanne, c’est dire. Surtout que la mission de Kassovitz et de César met directement en péril celle de Marina qui risque, encore une fois, de finir en prison voire même d’être expatriée chez les Iraniens où elle a déjà été torturée.

Finalement la DGSE récupère Marina au FSB pendant que la CIA fait assassiner Kassovitz, du moins, c’est ce qu’on veut nous faire croire.

La saison 5 du Bureau des Légendes est diffusée dès ce 6 avril sur Canal+