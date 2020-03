By Axel PC

Canal+ et Orange TV offrent leurs chaines aux abonnés pendant le confinement

Parce qu’avec les cinémas qui ferment et nous qui sommes prisonniers de nos maisons, les plateforme SVOD se font plaisir mais également les chaînes de télévision ou les fournisseurs d’accès comme Canal plus et Orange TV.

Canal+ passe en clair pour tous sur toutes les box. Et pour nos abonnés, nous ouvrons l’accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous pic.twitter.com/wyDJ7qaevA — Maxime Saada (@maxsaada) March 16, 2020

D’après le tweet officiel, jusqu’au 15 avril, Canal diffusera pour ses abonnés l’ensemble de son bouquet « toutes ses déclinaisons, OCS, Ciné+, Serieclub, Polar+, Warner TV, Disney Channel, Planète+, Nickelodeon, Olympia TV, Comedy Central, Voyages, National Geographic, MTV, Eurosport, Automoto… ». De plus, Canal+ vient de passer en clair et gratuitement ses 6 chaînes principales pour tout le monde, accessibles ci-dessous selon vos télévisions et fournisseurs d’accès.

Orange TV : Canal+ (canal 4)

Canal+ Cinéma (canal 40)

Canal+ Sport (canal 41)

Canal+ Séries (canal 42)

Canal+ Family (canal 43)

Canal+ Décalé (canal 44)

Canal+ (canal 4) Canal+ Cinéma (canal 40) Canal+ Sport (canal 41) Canal+ Séries (canal 42) Canal+ Family (canal 43) Canal+ Décalé (canal 44) Freebox TV : Canal+ (canal 4)

Canal+ Cinéma (canal 41)

Canal+ Sport (canal 42)

Canal+ Séries (canal 43)

Canal+ Family (canal 44)

Canal+ Décalé (canal 45)

: Canal+ (canal 4) Canal+ Cinéma (canal 41) Canal+ Sport (canal 42) Canal+ Séries (canal 43) Canal+ Family (canal 44) Canal+ Décalé (canal 45) BBOX TV : Canal+ (canal 4)

Canal+ Cinéma (canal 40)

Canal+ Sport (canal 41)

Canal+ Séries (canal 42)

Canal+ Family (canal 43)

Canal+ Décalé (canal 44)

: Canal+ (canal 4) Canal+ Cinéma (canal 40) Canal+ Sport (canal 41) Canal+ Séries (canal 42) Canal+ Family (canal 43) Canal+ Décalé (canal 44) SFR TV : Canal+ (canal 4)

Canal+ Sport (canal 118)

Canal+ Cinéma (canal 153)

Canal+ Family (canal 154)

Canal+ Séries (canal 155)

Canal+ Décalé (canal 156)

De même du 17 au 31 mars, Orange propose aux abonnés de sa box et de la TV d’Orange le contenu de ses 4 chaînes OCS (de quoi commencer la saison 3 de Westworld si ce n’était déjà fait) et ses 5 chaînes jeunesse.

OCS MAX (canal 50)

OCS City (canal 51)

OCS Choc (canal 52)

OCS Géants (canal 53)

Boomerang (canal 91)

Tiji (canal 94)

Boing (canal 93)

Toonami (canal 96)

Canal J (canal 95)

De quoi passer le confinement plus en confort avec Orange et/ou Canal+.