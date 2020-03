Coronavirus : les cinémas resteront-ils ouverts ?

Alors que le gouvernement souhaite ralentir la progression et limiter la circulation du Coronavirus, les cinémas resteront (pour l’instant) ouverts dans la majeure partie de la France. Mais pas sans contraintes, puisque le Premier ministre a annoncé en début d’après-midi que les rassemblements étaient désormais limités à 100 personnes.

Dès lors, les cinémas doivent faire respecter ce chiffre de 100 spectateurs maximum par salle et non pas par cinéma, comme l’a rappelé Marc-Olivier Sebbag, directeur général de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF). Plutôt optimiste et rassurant, il a même ajouté : « Il est rare que les salles soient complètement pleines […] Les grandes salles seront partiellement occupées, et chaque spectateur pourra être éloigné de son voisin, ce qui devrait rassurer le public ».

Pas naïf pour autant le patron de la FNCF est conscient que le Coronavirus reste un frein : « Quand on ne parle que de Coronavirus, les gens ont moins envie d’aller dehors. » D’autant plus que les salles obscures ont subi des déprogrammations en série. Parmi les sorties reportées : Mourir peut attendre, Mulan, Les Nouveaux mutants, Fast & Furious 9 ou encore Pinocchio.

C’est finalement le président des cinémas CGR qui résume le mieux la situation pour Variety : « On reste ouvert mais nous n’avons plus de films à montrer« . Si la fréquentation des cinémas restait inchangée début mars, on peut parier qu’elle va fortement baisser dans les prochains jours. Voire être réduite à zéro si le gouvernement prend des décisions encore plus drastiques.

Seules les plateformes de streaming sortent grandes gagnantes de cette épidémie. Une aubaine pour la plateforme Disney dont le lancement est prévu le 24 mars prochain.