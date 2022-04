Abuela, Spider-man… notre récap’ de la semaine

Hello à toi lecteur invétéré ! Malgré une météo complètement déjantée, abandonnant complètement le principe de la transition, on vous rappelle quelques nouvelles du monde culturel. Elles signent parfois la fin d’un cycle (coucou The Walking Dead) et d’autres fois un renouveau (bonjour Spider-man 4 de Sam Raimi).

Côté ciné,

Le Festival de Gérardmer se poursuit… dans nos salles obscures ! Abuella est le nouveau long métrage d’un des maîtres du cinéma horrifique espagnol, Paco Plaza. Ce nouveau long-métrage a remporté le prix du Jury lors de la 29° édition du Festival International du film fantastique de Gérardmer. Du coup, pour ceux qui n’auront pas eu la chance de découvrir Monsieur Paco Plaza en salle, voici une horrible occasion de le faire ! Abuella est sortie mercredi 6 avril au cinéma.

Sam Raimi serait chaud à reprendre la licence de l’homme araignée ! Après son très attendu Doctor Strange, le réalisateur a annoncé être intéressé pour réaliser un quatrième Spider-Man, avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst. Pour lui (et chez Marvel), tout est possible. Affaire à suivre.

Côté série,

Netflix a dévoilé jeudi 7 avril la bande annonce de la deuxième saison de Poupée Russe , toujours avec Natasha Lyonne. Cette fois, Nadia et Alan traversent un portail temporelle et se retrouvent projetés dans leurs passés respectifs. Dépassé par ces évènement extraordinaires, le duo devra s’entraider pour trouver une issue.

C'est avec énormément d'émotion et après onze saisons que The Walking Dead prend fin. Le tournage s'est conclu le 1er avril, et ce n'était pas un poisson… Duane Manwiller – directeur de la photographie – a notamment partagé via son compte Instagram une vidéo de Norman Reedus, ridant une ultime fois la moto de son légendaire personnage Daryl Dixon. On se donne donc rendez-vous sur OCS pour conclure la marche des rôdeurs.

Côté musique,

Le 31 mars dernier, Ariana Grande a célébré la Journée internationale de visibilité transgenre sur son compte Instagram. Elle y annonce la création d’un fond pour soutenir les jeunes transgenres. « En ce moment, il y a des centaines de projets de loi honteux en instance devant la législature de l’État qui ciblent les jeunes trans et visent à restreindre leurs droits », a-t-elle écrit. « Cela fournira des fonds essentiels aux organisations qui défendent les droits des jeunes trans. »

L’artiste émergent Maxime Elliot a sorti vendredi 9 avril son nouveau single All Alone. Le morceau fait partie de son premier EP : Purple Groove qui sortira courant 2022. En attendant, vous pouvez d’or et déjà découvrir son précédent single. Tra la la hotel est disponible sur toutes les plateformes et sur YouTube, avec son premier clip.

Côté jeux-vidéo,

Parmi les nombreuses annonces lors du State of Unreal, Crystal Dynamics a pris la parole pour annoncer leur nouveau projet. Un nouvel épisode de la franchise Tomb Raider est actuellement en développement sur l’Unreal Engine 5 ! Aucune autre information n’a été dévoilée pour le moment. Alors en attendant, on vous recommande chaudement le dernier épisode en date, Shadow of the Tomb Raider. Le reste de la saga est disponible sur Steam.

Du nouveau contenu pour Half-Life : Alyx ! Deux moddeurs ont annoncé leur projet Levitation, une campagne solo inédite de quatre heures de jeu supplémentaire. Celle-ci mettra en scène Alyx, enquêtant sur un mystérieux bâtiment en lévitation. Le mod n’a pour le moment aucune date de sortie prévue. Half-Life : Alyx est en revanche toujours disponible sur PC, en VR.

Côté lecture,

Entrez dans le Squid Game est le guide non officiel de la série phénomène de Netflix. Malgré une série vraiment plaisante et surprenante, cette œuvre littéraire nous laisse en revanche très perplexe… On vous invite donc à découvrir l’avis de la rédaction.

La saga littéraire Blackwater débarque dans nos librairies françaises, grâce à l’éditeur Monsieur Toussaint Louverture. Culte aux États-Unis et adoré par Stephen King, l’œuvre est disponible depuis jeudi 7 avril dans une magnifique édition physique. Cette série de roman est une fresque familiale dans les années 1920. Vous pourrez retrouver les six tomes au fur et à mesure de leur publication, tous les quinze jours.

Côté spectacles,