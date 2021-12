Tout ce qui ne va pas dans Spider-Man : No Way Home (SPOILERS)

Spider-Man : No Way Home dépasse déjà le milliard de recettes au box-office mondial. Si sa rentabilité n’est plus à prouver, il est pourtant temps de se pencher sur le côté artistique, du moins ce qu’il en reste.

Attention, spoilers.

Spider-Man : No Way Home et son déferlement de fan-service auront su affoler la toile depuis déjà plusieurs années. Á coups de théories, plus où moins vraies, plus où moins fumeuses, le long-métrage de Jon Watts (notre critique) avait déjà su attirer tous les projecteurs vers lui bien avant sa sortie, en faisant ainsi l’évènement le plus fédérateur au sein du MCU depuis Avengers : Endgame. Après le tiède trio Black Widow, Shang-Chi et Les Éternels, la marque semblait même pointer un certain essoufflement, heureusement rattrapé par les qualités de séries telles que WandaVision et Loki.

© Sony Pictures

Le rendez-vous a pourtant bel et bien eu lieu et les spectateurs se sont rués en salles, malgré la forte reprise de l’épidémie et le pass sanitaire, et au moment où l’on vous écrit ces lignes, Spider-Man : No Way Home est déjà le champion du box-office mondial de l’année avec plus d’un milliard de dollars de recettes au box-office international. Si l’effort est à saluer, et à de quoi redonner quelques couleurs à nos chères salles de cinéma, l’occasion semble idéale pour tailler un costume (pas du tout sorti de Stark Industries) au vingt-septième long-métrage du Marvel Cinematic Universe, en faisant le point sur tout ce qui ne va, pas, mais alors pas du tout.

Peter Parker n’est qu’un enfant gâté

On ne reviendra pas sur le très bon article d’Écran Large sur le Spider-Man marcroniste du MCU. Malgré tout, on ne peut s’empêcher d’être agacé par cette nouvelle interprétation, que Tom Holland porte d’ailleurs plus qu’honorablement, mais qui paraît être très éloignée des jeunes hommes en galère très attachants auxquels le spectateur pouvait facilement s’identifier, qu’étaient Tobey Maguire et Andrew Garfield. Avec Homecoming et un tout jeune Spider-Man, ce dernier ne demeurait malgré un costume high-tech que la petite araignée du quartier, ici muée en un petit garçon gâté qui s’en remet rapidement (et trop facilement), après Tony Stark, à Doctor Strange lorsque son destin semble lui échapper.

© Sony Pictures

Uniquement préoccupé par le désir de garder sa vie telle qu’elle en ne pensant qu’à son entrée à l’Université avec ses amis, jamais l’idée qu’un tel sort puisse affecter toute l’humanité ne semble lui caresser l’esprit. Et cette idée d’un petit garçon égocentrique et pleurnichard parcourt ainsi tout ce troisième opus, semblant pourtant tenter de faire revenir les pieds sur terre dans son final à notre si jeune super-héros. Lui qui n’a jamais connu les destins tragiques des opus de Sam Raimi et de Mark Webb, semble ainsi jouer avec des gadgets de pointe et des sorts dangereux comme de simples jouets, et lorsque le destin s’abat enfin sur lui, cela ne semble ainsi sonner que comme un nécessaire rappel à l’ordre, à des années-lumière des destinées chamboulées de jeunes hommes écrasés par leurs responsabilités précédemment vus chez Spider-Man au cinéma.

Un héritage cinématographique cité sans la moindre imagination

C’était sûrement l’une des rencontres les plus fantasmées par nombre de fans, dont les fanposters circulaient par paquets sur internet et que l’alliance entre Sony et Marvel a donc pu exaucer : oui, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland se rencontrent enfin dans le même long-métrage. Malheureusement, la déception est de taille de voir l’univers si passionnant de Sam Raimi et ses figures tragiques et doubles telles que le Docteur Octopus, Le Bouffon Vert et L’Homme Sable passées sans la moindre imagination à la moulinette Marvel. Si dans les longs-métrages de Sam Raimi ces derniers étaient passionnants, ils ne paraissent dans Spider-Man : No Way Home que comme une brochette mal accordée uniquement réunie pour le seul plaisir du fan-service.

© Sony Pictures

Traités comme de simples ennemis aux volontés binaires jamais détruits par leurs conditions, le film de Jon Watts trahit ainsi la fougue des longs-métrages de Sam Raimi pour n’en faire que de luxueux guests. On le pardonnera cependant plus pour les Electro de Jamie Foxx et le Lézard de Rhys Ifans, déjà ridicules à la base dans des films qui n’ont jamais complètement su traiter leur paquet d’antagonistes. Ainsi, même si voir Tobey Maguire débarquer provoque une certaine émotion le temps de quelques instants, son traitement scénaristique, comme celui d’Andrew Garfield, n’est jamais aussi ingénieux que dans un Spider Man : New Generation (qui confrontait déjà plusieurs Spider-Man avec beaucoup plus d’inventivité) et se contente juste de mettre un peu de piquant dans un scénario qui en manque cruellement. Pour le Daredevil de Charlie Cox, cela ne dure que quelques secondes, comme pour le Venom de Tom Hardy dans une scène post-générique, ici enfin traité à sa juste valeur : il est ivre.

Une mise en scène toujours aussi fade

Comme Mark Webb en son temps avec (500) jours ensemble, Jon Watts a été parachuté à la tête d’un long-métrage Spider-Man alors qu’il sortait d’un thriller indépendant qui avait eu d’excellents retours critiques, Cop Car. Marvel aime ainsi à s’entourer de jeunes cinéastes peu aguerris et prompts à remplir des cahiers des charges plus qu’à véritablement délivrer un objet artistique personnel. Si des contre-exemples existent (coucou James Gunn), ils sont malheureusement trop rares pour être notés, et s’échouent souvent à étouffer, comme dans le récent Les Éternels, les envies de mise en scène de l’oscarisée Chloé Zhao dans un scénario ridicule étouffant la moindre singularité.

© Sony Pictures

Comme un nouvel épisode d’une imposante série télévisée sur grand écran, Spider-Man : No Way Home n’échappe malheureusement pas à la règle. Malgré son énorme champ de possibilités suscité par le multivers et les effets délirants de Doctor Strange, jamais Jon Watts ne semble prompt à offrir du grand spectacle, ne se limitant qu’à des décors fades et des scènes d’action filmées sans la moindre fougue. La rencontre tant attendue avec le multivers et le Docteur Octopus aura ainsi lieu sur un pont embouteillé, et le réveil des antagonistes dans un appartement, en pleine nuit. D’une bataille finale symbolique sur la statue de la Liberté, on ne retiendra ainsi que des échafaudages qui s’effondrent, alors que la rencontre entre les trois interprètes de l’homme araignée était attendue au tournant par des millions de fans.

Spider-Man : No Way Home ne saisit ainsi jamais son immense champ de possibilités, se contentant de livrer un énième produit dénué de fougue et de la moindre audace. Occasion rêvée et tant espérée par des hordes de fans de voir enfin se rencontrer tout l’univers de Spider-Man au cinéma, le long-métrage de Jon Watts se vautre malheureusement (et opportunément) dans le fan-service et échoue à conjuguer les visions de Sam Raimi, et celle (moins forte) de Mark Webb. Ne reste qu’un énième épisode d’une série qui ne semble jamais saisir l’opportunité de s’interroger sur sa condition, se servant d’une réunion fantasmée pour se faire passer pour un évènement exceptionnel.

Spider-Man : No Way Home est sorti le 15 décembre 2021.