Tomb Raider : la série animée a trouvé sa Lara Croft

En attendant d’avoir des news de la suite du reboot ciné de Tomb Raider avec Alicia Vikander (notre critique), Netflix avance sur son projet de série animée en castant aujourd’hui celle qui doublera Lara Croft.

Même si l’intéressée n’était pas inconnue, passer chez Marvel ouvre décidément bien des portes. En effet, Hayley Atwell, récemment revenue au MCU dans What If… ? pour doubler Captain Carter (une version alternative où Peggy Carter recevait le serum du Super Soldat), continue donc sur sa lancée en s’octroyant le rôle principal et vocal, de la série animée produite par Netflix et le studio Powerhouse, à l’origine des Castlevania et du récent Witcher le Cauchemar du Loup, on ne change pas une équipe qui gagne.

©Netflix Geeked

Par contre, depuis l’annonce de l’arrivée de l’exploratrice sur la plateforme américaine, on ne sait toujours pas trop de quoi l’intrigue sera faite, sinon qu’elle devrait suivre l’histoire développée dans le dernier jeu vidéo de la récente trilogie développée par Square Enix. Nul doute qu’on en saura plus prochainement.

En attendant d’en savoir plus sur l’animé Tomb Raider, on retrouvera bientôt Hayley Atwell dans Mission Impossible 7.