Critique What if … ? saison 1 épisodes 1 & 2 : anthologie saga

Malgré les vacances et un mois d’août incertain, on se devait de regarder What If … ?, la nouvelle itération télévisée de Marvel, cette fois animée !

Les timelines séparées dans Loki (notre critique), voilà le multiverse en approche. L’occasion pour le Marvel Cinématographique Universe de capitaliser en opérant de menus ou de conséquents changements au sein de son propre univers, nous proposant ainsi What If … ? un best off transformé des moments iconiques du MCU jusqu’à maintenant. Une promesse fort alléchante.

©facebook/officialwhatif

En parallèle de développer Ms Marvel pour la maison des idées, A.C. Bradley, la scénariste des Chasseurs de Troll est chargée d’adapter, avec le réalisateur Bryan Andrews, les comics What If … ? en neuf épisodes anthologiques, indépendants les uns des autres, puisque reprenant le schéma des standalone des films auxquels ils font référence, mais agrémenté de quelques divergences bienvenues au design enchanteur. Nous voilà bien charmés.

Far from home

Premier choc, et pas des moindres, l’animation. Marvel délaisse donc les CGI grandiloquentes pour s’aventurer sur les platebandes de son concurrent direct, soit DC Comics associé à Warner Animation, qui jusqu’ici s’amusaient tous seuls dans les paysages dessinés. Mais le MCU et Disney+, bien décidés à étendre leur empire sur tous les horizons, décident donc de jouer le tout pour le tout, et force est de constater que c’est une réussite totale.

Si le style graphique n’est pas révolutionnaire, l’animation en semie-3D fait donc la part belle au cell-shading qui apporte une neutralité et un aspect pop-art délicieux à cette folle et, pour le coup, très fidèle transposition des comics d’origine. A ces textures doucereuses, viennent heureusement se superposer de dynamiques compositions et de superbes animations traditionnelles, vibrantes et énervées, pour offrir de belles perspectives vectrices d’émotion à ces What If … ?, preuve en est que le storyboardeur du MCU et accessoirement animateur et copain de Tartakovsky fait ici un réalisateur de talent.

©Disney+

Pour en revenir à l’histoire chaque aventure tire sa force des références aux films originaux. Le premier épisode reprend naturellement l’histoire de Captain America, cette fois par contre en offrant le sérum du Super Soldat à Peggy Carter, laquelle devient Captain Carter. Dans le second, c’est T’Challa (dernier rôle incarné par le défunt Chadwick Boseman) qui est enlevé par Yondu et deviendra Star Lord, le leadeur charismatique des Gardiens de la Galaxie. De nouveaux horizons donc où sont explorées de nouvelles possibilités infinies, ou presque, et où chaque bouleversement provoque son lot d’effets papillon dans une suite, également infinie, de nouvelles conséquences. Une théorie du chaos que l’on trouve jubilatoire.

Pourtant, aussi anthologiques soient-ils, chaque épisode de What If … ? du moins pour l’instant, propose certes une vision indépendante du métrage original, mais ne peut s’empêcher de singer certaines séquences, certains plans iconiques. En surfant sur la nostalgie de ces premiers films, le show s’appuie sur une iconographie définie, se contentant de mixer certains éléments pour en faire briller d’autres. Une démarche louable, mais on espère que l’ensemble se prêtera à de plus amples rebondissements pour nous proposer une vision d’ensemble pertinente et véritablement indépendante.

La saison 1 de What If … ? est actuellement diffusée sur Disney+