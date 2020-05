Le Popeye de Tartakovsky est toujours à flot

Le réalisateur de Hotel Transylvanie est de nouveau de retour sur l’adaptation animée du plus célèbre des marins, Popeye.

Sony Pictures Animation lança il y a maintenant dix ans, sous la houlette du scénariste Mike Jones et du producteur Avi Arad, une nouvelle adaptation sur grand écran du fameux mangeur d’épinards. En 2014, le réalisateur Gendy Tartakovsky, fort de son récent succès Hotel Transylvanie et génie de l’animation réputé pour son style atypique avec des séries telles que le Laboratoire de Dexter, Samouraï Jack ou la première version de Clone Wars, est choisi pour réactualiser le personnage en prévision d’une sortie en 2016. Mais c’est sans compter sur les producteurs et les sempiternelles différences créatives que Tartakovsky fut éjecté par dessus bord et que le projet coula. Et cela malgré une scène test diffusée sur les réseaux sociaux qui enthousiasma le public. Tartakovsky expliquera :

“Ils voulaient une version très modifiée du personnage, tandis que moi je pouvais seulement l’améliorer encore un peu, jusqu’à ce que ce ne soit plus Popeye.”

Mais le temps joue en la faveur du réalisateur puisque les droits du personnage sont dorénavant tombés entre les mains du studio King Features qui remette à flot le projet avec Tartakovsky de nouveau à la barre ! Une bonne nouvelle pour laquelle il faudra tout de même bien patienter pour en voir le résultat.

Popeye étant tout juste entré en développement, aucune date de sortie n’a pour le moment été annoncée.