Critique Entrez dans le Squid Game : pas de quoi casser trois pattes à un calamar

Entrez dans le Squid Game est le guide non officiel pour maîtriser les règles du jeu de la célèbre série de Netflix.

Entrez dans le Squid Game : moyennement tentante comme proposition. Sauf si on aime l’idée de mourir en perdant à Un, deux, trois, soleil ! Ou si l’on a envie de prolonger un peu l’expérience offerte par la série. Réponse B, en ce qui nous concerne. Mais nous aurions finalement mieux fait d’attendre la deuxième saison…

Et si on se laissait prendre au jeu ?

Squid Game c’est la série Netflix sud-coréenne qui a beaucoup fait parler d’elle fin 2021. Et pour cause, particulièrement violente et addictive, c’est surtout son originalité qui en a fait la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme (jusqu’à ce qu’une autre ne vienne assez rapidement prendre sa place, dure loi de Netflix !).

© Netflix

On ne commencera pas par vous rappeler le concept de la série ni par vous en faire un résumé. Car, clairement, si vous ne la connaissez pas déjà, alors vous n’avez absolument aucune raison de vous intéresser à ce livre. Et on se retient de dire que même si vous la connaissez vous n’avez absolument aucune raison de… Vous voyez, on se retient !

En tout cas ne vous lancez pas dans la lecture avant d’avoir visionné l’intégralité des 9 épisodes. Sauf si vous avez envie de tout vous faire spoiler, après tout ça vous regarde. Et si le contenu est relativement court, il y a toutefois de quoi dire. Nous étions donc impatients de découvrir quelques anecdotes croustillantes, des détails qui nous avaient échappés lors du visionnage ou autres secrets de tournage.

On s’ennuie

Sauf que, dans une longue première partie, Park Minjoon ne fait que nous raconter l’histoire, épisode par épisode et scène par scène, en prenant soin de nous « expliquer » ce que nous avions déjà compris en regardant la série… Ou en se posant des questions comme nous le ferions (dans nos têtes !) devant notre écran. « On voit clairement que les gardes n’interviennent que lorsque II-nam se met à crier. Est-ce parce que c’est à ce moment-là qu’ils ont compris que les choses allaient trop loin où y aurait-il une autre raison ? «

© Netflix

Après cette première partie qui ne présente donc pas grand intérêt, l’auteur fait parler les personnages principaux afin qu’ils se décrivent et racontent leurs vies respectives… À la limite, pourquoi pas. Cela peut nous aider à mieux comprendre la psychologie et donc les choix de chacun. Puis, la troisième partie se concentre sur les épreuves de la série, et plus précisément sur les stratégies à élaborer pour les remporter. Très utile si vous prévoyez d’être l’un des personnages de la prochaine saison. Sinon, faites comme nous : passez directement à la suite.

On y découvre quelques chiffres autour de la série phénomène la plus chère de l’histoire de la télé coréenne ; les inspirations cinématographiques de la série ou encore les théories des fans… Rien toutefois qui ne soit très développé ni inédit ni toujours très précis. Il est par exemple indiqué que le propriétaire du numéro inscrit sur la carte du recruteur des jeux aurait reçu 4000 appels, alors qu’il en a en réalité reçu 4000 par jour pendant plusieurs jours. Si en plus les rares infos intéressantes sont imprécises…

Un guide qui manque cruellement de visuels

Peut-être n’étions-nous simplement pas assez fan pour apprécier ce guide après tout. Ou peut-être n’était-il simplement pas assez officiel pour que nous l’apprécions. Car c’est là son principal défaut en réalité. En effet, ne s’agissant pas d’un guide officiel, il ne comporte aucune photo de la série ou des acteurs, ce qui rend la lecture assez peu plaisante et divertissante.

© Netflix

Et puis, et cela a certainement aussi son importance : contrairement à d’autres séries à succès comme La Casa de Papel, dans Squid Game on se passionne davantage pour le scénario que pour les personnages. Ce ne sont pas ces-derniers que l’on s’impatiente de retrouver dans une seconde saison (pour ceux qui sont encore vivants !) mais de nouveaux défis mortels. Du coup, on passe assez rapidement sur toute la partie qui leur est consacrée.

Il en aurait certainement été autrement si ce guide avait été illustré mais, en l’état, seules quelques pages nous ont donc semblé présenter un véritable intérêt. Et encore…

Entrez dans le Squid Game, de Park Minjoon, est paru en mars 2022 aux Éditions Michel Lafon.