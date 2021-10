Voir : une série documentaire produite par David Fincher pour Netflix

On ne tarira jamais l’amour porté à David Fincher (il suffit de s’attarder sur notre rétrospective concernant sa formidable filmographie). Après Mindhunter, Love Death + Robots et Mank (qu’il a réalisé), le réalisateur s’apprête à dévoiler Voir, une toute nouvelle série documentaire pour Netflix, co-produite avec David Prior (réalisateur du passé inaperçu The Empty Man). Ce dernier a une relation privilégiée avec Fincher, étant responsable des (très bons) making-ofs de certains de ses films (Zodiac, Benjamin Button ou bien The Social Network).

Cette collaboration sur « Voir » aura donc débuté il y a quelques années, au moment où le projet est validé fin 2017 ! Le projet est simple : via des épisodes entre 10 et 30 minutes, présenter des essais vidéo sur divers aspects de l’art cinématographique. De la technique, de la thématique…on sait par ailleurs qu’outre Fincher et Prior, certains segments ont été réalisés par Taylor Ramos et Tony Zhou (créateurs de la chaîne d’analyse cinéphilique Every Frame a Painting) ! Une réunion excitante qui fait avant tout parfaitement sens.

Voir sera présenté lors d’un showcase de l’AFI le 13 novembre, avant de débarquer un peu plus tard sur Netflix. Pour le moment, un simple teaser énigmatique est là, et il va falloir s’armer de patience pour découvrir ces mini-documentaires. Une patience qu’il faudra également manifester pour The Killer, le prochain film réalisé par David Fincher (toujours pour Netflix). Thriller porté par Michael Fassbender et Tilda Swinton, le tournage a dû être repoussé à début 2022 (notamment à Paris et en Europe de l’Est) pour une sortie dans un an au plus tôt.

Voir sera disponible sur Netflix d’ici la fin de l’année