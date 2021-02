The Killer : David Fincher et Michael Fassbender adaptent une BD française pour Netflix

Malgré un gros hiatus cinématographique entre Gone Girl et Mank, David Fincher semble déjà avoir trouvé son prochain projet selon Deadline. Toujours en partenariat avec Netflix, le réalisateur va cette fois réaliser The Killer, un thriller adapté de la série de bande-dessinées « Le Tueur« de Matz.

Saga française (cocorico) en 13 volumes, publiés de 1998 à 2014, on y suit l’histoire du Tueur (sans nom), un ex-assassin tentant de se repentir. Mais comme tout scénario du genre, le personnage éponyme découvrira que les fantômes du passé ne meurent jamais vraiment. De la France à l’Amérique du Sud en passant par les Caraïbes, la BD mêle polar et thriller politique, abordant tout un tas de thématiques comme les regrets, la corruption, le poids de la violence ou bien la cupidité.

D’aucun saura que Fincher avait déjà tenté d’en réaliser une adaptation en 2007 (avec Brad Pitt pour la Paramount) : Netflix semble donc le partenaire idéal pour le réalisateur, afin qu’il mette en scène ses projets de longue date. Au menu, 3 cerises sur la gâteau : Kevin Andrew Walker (scénariste de Se7en, 8mm et Sleepy Hollow) s’occupera du script, Michael Fassbender (Steve Jobs, Une Vie entre deux Océans) serait de la partie dans le rôle titre, et le tournage serait quand à lui prévu pour l’automne 2021.

En attendant de plus amples informations, en particulier sur les intentions de Fincher et ce qui sera gardé du matériau de base, on ne peut que se réjouir de retrouver un maître du thriller et du polar revenir à un genre qu’il maîtrise. De plus, The Killer sera très certainement disponible en 2022, pour notre plus grand plaisir. En attendant, on vous invite à vous replonger dans la rétrospective abordant la filmographie éclectique de David Fincher !

The Killer sortira sur Netflix en 2022

