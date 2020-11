David Fincher signe un deal de 4 ans avec Netflix

David Fincher sur grands écrans ce n’est pas pour tout de suite. Le cinéaste révèle a nos confrères de Première avoir signé un contrat d’exclusivité de 4 ans avec la célèbre plateforme.

Après avoir fait le glorieux lancement de Netflix avec House of Cards, transformer l’essai avec les génialissimes Love,Death and Robot et Mindhunter—que l’on risque pas de retrouver de sitôt—et dans l’attente de Mank; Fincher n’en a pas fini avec la plateforme.

“Oui j’ai un contrat d’exclusivité avec eux pour encore quatre ans. Et en fonction de la réception de Mank, je vais soit aller les voir tout penaud en leur demandant ce que je peux faire pour me racheter, soit me présenter avec l’attitude du connard arrogant qui exigera de faire d’autres films en noir et blanc (Rires.) Non, je suis là pour leur livrer du ‘contenu’ – quel que soit le sens de ce mot – susceptible de leur amener des spectateurs, dans ma petite sphère d’influence” David Fincher, à Première

Une décision compréhensible de la part de l’ambitieux cinéaste à la vue des multiples combats menés avec les majors de cinéma tout au long de sa carrière—son World War Z 2 avorté en tête—pour faire valoir sa liberté de création. Netflix se présente comme une véritable zone d’expérimentation pour lui où il peut s’exprimer librement.

« C’est aussi parce que j’aimerais travailler comme Picasso peignait, essayer des choses très différentes, tenter de briser la forme ou de changer de mode de fonctionnement ». David Fincher, à Première

Mank est à voir sur Netflix à partir du 4 décembre.