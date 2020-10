Mank : la bande-annonce du biopic fou de David Fincher

By Emeric Bispo

Six (trop) longues année après Gone Girl, David Fincher revient au long métrage avec Mank, le biopic sur l’auteur de Citizen Kane.

Après une fructueuse incursion dans le monde des séries avec les génialissimes Mindhunter et Love, Death and Robots pour Netflix, David Fincher continue sa collaboration avec la plateforme pour retracer les déboires du scénariste Herman J. Mankiewicz dans le Hollywood des années 30.

Le ton caustique et cynique du trailer laisse présager un portrait peu glorieux de l’industrie, dressé par un auteur qui a toujours dû se battre avec les studios pour imposer son style et qui trouve dorénavant son bonheur sur le service de SVOD. Une œuvre d’autant plus personnelle qu’elle trouve sa source dans un scénario de Jack Fincher, défunt père du réalisateur. Un tout qui lui permet d’être un sérieux candidat pour la prochaine session des Oscars.

Mank est à retrouver sur Netflix le 4 décembre prochain.