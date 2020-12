Three Thousand Years of Longing : le papa de Mad Max a commencé le tournage de son prochain film

Avant que George Miller n’attaque le prequel de Mad Max Fury Road centré sur Furiosa, le réalisateur australien tourne un autre projet très alléchant pour la MGM ! Three Thousand Years of Longing est déjà au tiers de son tournage (20 jours sur 62), qui se déroule actuellement à Sydney. Deadline nous apprend également que le film bénéficie d’un budget confortable de 60 millions de dollars. Au casting, on retrouve les charismatiques Idris Elba (Luther) et Tilda Swinton (Benjamin Button). Cela tombe bien, le réalisateur avait en tête ces acteurs lors de l’écriture du script !

Three Thousand Years of Longing est donc décrit par Miller comme un projet de longue date : le bougre bosse dessus depuis 15 ans ! Se déroulant au début du XXe siècle, on y suivrait une aristocrate britannique (Tilda Swinton) se rendant à Istanbul. Dans cette ville, à la frontière de l’Orient et l’Occident, elle tombera sur un ancien Djinn (Idris Elba), prisonnier de sa lampe depuis plus de 3000 ans… Le début d’une romance fantastique donc, un « anti-Mad Max » selon George Miller : le film sera en effet plus verbeux, cloisonné et dramatique, mais tout aussi ambitieux visuellement (et les scènes d’action seront au -rendez-vous) !

On change pas l’équipe qui gagne

Si c’est extrêmement plaisant de retrouver l’australien après la turbo-claque au gazole que représentait Fury Road en 2015, on sera heureux de savoir que toute l’équipe est globalement de retour. John Seale (Le Talentueux Mr Ripley, Le Patient Anglais, Harry Potter à l’École des Sorciers) revient à la photographie, tout comme Junkie XL (Alita Battle Angel, Batman v Superman, Mortal Engines) à la musique. Les décors, annoncés comme spectaculaires, sont d’ailleurs toujours conçus par Lisa Thompson (Band of Brothers, Invincible).

Au rayon des nouveaux par contre : la costumière Kym Barrett (Matrix, Aquaman, Cloud Atlas), Roger Ford (Babe, Narnia 1 & 2) à la direction artistique et Paul Butterworth (Le Roi, Alien Covenant, Captain Marvel) aux effets spéciaux. « La meilleure équipe avec qui j’ai tourné » selon Miller lui-même ! Quoi qu’il en soit, on a très hâte de découvrir une nouvelle pépite du réalisateur responsable d’un des plus grands films de la décennie. Aux dernières nouvelles, le film devrait finir sa post-production d’ici septembre ! Patience donc.

Three Thousand Years Longing est attendu pour fin 2021