Furiosa : le prequel est validé par la Warner

Le spin-off de Mad Max Fury Road centré sur Furiosa se murmurait, mais maintenant, la Warner vient d’officialiser le film avec Anya Taylor-Joy dans le rôle-titre.

Deadline rapporte que le film est donc validé par le studio qui dévoile également le casting principal de ce préquel. Après Three Thousand Years of Longing, George Miller réalisera donc un long-métrage sur les jeunes années de l’Impératrice de Immortan Joe, avant qu’elle ne perde son bras et ne devienne une guerrière au crâne rasé. L’actrice de New Mutants reprendra donc le rôle tenu par Charlize Theron tandis que Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II seront à ses côtés dans des rôles encore inconnus, même si Abdul-Mateen sera probablement Dementus, « un méchant terriblement séduisant, une tête d’ange avec une longue cicatrice sur le front ornée d’agrafes chromées ».

Furiosa devrait commencer sa production prochainement.