Mad Max : on connait les acteurs du prochain film

Mad Max Fury Road avait fait l’effet d’une bombe en 2015. Réinventant le langage du film d’action, George Miller dépoussiérait la saga pour un 4e opus plein de fureur. Dans la droite lignée de Mad Max 2 et du Dôme de Tonnerre, Fury Road mettait la figure mythologique de Max dans une poursuite de 2h, dans le but de survivre aux côtés d’un groupe de femmes fuyant le diabolique Immortan Joe. A la tête de ce contingent se trouvait Furiosa (Charlize Theron), personnage marquant du film, avide d’un avenir meilleur plutôt que sous l’oppression d’un despote.

Film d’action à la mise en scène virtuose, d’une beauté plastique indéniable et porteur de thématiques existentialistes fortes, Fury Road est depuis considéré comme le plus grand film d’action de ce début du siècle, et un des tous meilleurs films de la décennie. Ce n’est pas étonnant que Miller ait décidé d’écrire 2 autres films, l’un étant une suite avec Max en protagoniste, l’autre un prequel centré sur Furiosa. Et c’est ce dernier qui nous intéresse, vu que sa production commence dès la fin d’année.

Selon Geeks Worldwide, Jodie Comer (la révélation de Killing Eve, et bientôt dans Free Player et The Last Duel) est courtisée pour incarner une jeune Furiosa. Richard Madden (Bodyguard, Eternals) incarnerait quand à lui le méchant du film. L’excellent Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen, Matrix 4) serait également dans les starting blocks !

Réalisant un film avec Idris Elba et Tilda Swinton à partir du mois prochain (une romance épique impliquant un djinn), George Miller retrouvera les décors d’Australie cet automne pour ce nouveau film dans l’univers de Mad Max…sans Tom Hardy du coup ! En attendant, on se revoit la saga gentiment !

Mad Max Furiosa n’a pour le moment pas de date de sortie