Nos meilleurs films de la décennie

Parce que 2019 est une année particulière, une charnière vers une nouvelle décennie, la rédaction vous propose de découvrir les meilleurs films depuis 2010 jusqu’à maintenant pour chacun de ses rédacteurs, dont leur best coups de coeur ever.

Le top 3 des films de la décennie selon Marie

2016 : Carol de Todd Haynes & The Nice Guys de Shane Black

Pour cette année-là, impossible de faire un choix parmi deux longs-métrages complètement différents mais tellement représentatifs de cette décennie.

D’un côté, Carol : mélodrame engagé et charnel dans lequel Todd Haynes mets en évidence la communion parfaite de deux femmes autant d’un point de vue physique que spirituel. En définitive, une histoire d’amour pleine de grâce entre Rooney Mara et Cate Blanchett qui nous a pleinement séduits.

De l’autre, The Nice Guys : comédie déjantée et décalée qui nous plonge dans le Los Angeles des années 1970. L’occasion pour nous de découvrir les capacités comiques de l’incroyable Ryan Gosling, le tout dans un scénario bien ficelé à l’intrigue entrainante.

2010 : Shutter Island de Martin Scorsese

Si c’est encore un film que j’ai du mal à regarder seule (petite nature oblige), il s’agit pour moi du meilleur film de Scorsese avec DiCaprio. Chaque scène est orchestrée minutieusement pour nous emporter jusqu’au dénouement final qui nous laisse sidérés.

2013 : Her de Spike Jonze

Une histoire d’amour touchante et déroutante portée par le brillant Joaquin Phoenix (et dans une moindre mesure Scarlett Johansson). Oscarisé pour le Meilleur scénario orignal, Spike Jonze frôle la dystopie sans pleinement la toucher et nous laisser libres d’envisager l’avenir de l’humanité.

2010 : Shutter Island de Martin Scorsese

de Martin Scorsese 2011 : Black Swan de Darren Aronofsky

de Darren Aronofsky 2012 : Skyfall de Sam Mendes

de Sam Mendes 2013 : Her de Spike Jonze

de Spike Jonze 2014 : Interstellar de Christopher Nolan

de Christopher Nolan 2015 : Seul sur mars de Ridley Scott

de Ridley Scott 2016 : Carol de Todd Haynes & The Nice Guys de Shane Black

de Todd Haynes & de Shane Black 2017 : Baby Driver de Edgar Wright

de Edgar Wright 2018 : First Man de Damien Chazelle

de Damien Chazelle 2019 : Joker de Todd Phillips