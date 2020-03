Mad Max Furiosa : Ana Taylor Joy rejoindrait le spin-off

Le spin off Mad Max : Furiosa est enfin sur les rails et le réalisateur George Miller recherche activement son casting malgré la crise du Coronavirus.

Quand la bombe Fury Road est apparue sur les écrans en 2015, une suite fut directement quémandée par un peu près tout le monde. Mais malheureusement, suite à des déboires juridiques entre le réalisateur George Miller et la Warner bros, tout s’est enlisé. Jusqu’à l’annonce très récente, d’un spin-off centré sur le personnage de Furiosa, incarné par Charlize Theron ! Les premières rumeurs de casting évoquaient Jodie Comer, Richard Madden et Yahya Abdul-Mateen II sans une quelconque confirmation.

Mais Variety, au détour d’un article sur les productions impactées par le COVID-19 aborde le travail actif de George Miller et cela malgré l’épidémie ! Alors qu’il espère commencer le tournage en 2021, le réalisateur serait en effet en pleine phase de casting via Skype et se serait entretenu avec l’outsider Ana Taylor Joy ! Rien ne confirme si elle a décroché ce rôle mystère mais on l’imagine parfaitement bien s’intégrer dans ce monde post-apocalyptique complètement fou.

La production de Mad Max : Furiosa devrait débuter en 2021.