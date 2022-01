The Raid : le remake de Michael Bay pour Netflix

Michael Bay se joint aux côtés de Patrick Hughes et Gareth Evans, les créateurs de The Raid, pour un remake signé Netflix. L’information vient de Deadline, indiquant que le trio de réalisateurs signerait une nouvelle adaptation.

The Raid se déroule à Jakarta. Il raconte l’histoire d’une équipe de police, donnant l’assaut dans la citadelle où le trafiquant de drogue le plus dangereux du pays se cache. Le film original – écrit et réalisé par Gareth Evans – est présenté au festival de Toronto en 2012 et connaîtra un succès colossal. Le film connaîtra une suite en 2014, toujours écrit et réalisé par Gareth Evans.

Le créateur ne prendrait apparemment pas la relève sur le remake, laissant la place à Michael Bay et Patrick Hughes à la réalisation, mais aussi au scénario.

“Nous sommes incroyablement enthousiastes par la vision unique de Patrick pour ce film. C’est une approche originale, qui promet un grand respect au film original, tout en apportant une approche et une perspective nouvelle au sein des films d’action.” Les producteurs, d’après Deadline.

Peu de doute en tout cas : le film sera sûrement explosif, mais il faudra attendre encore un peu avant de découvrir une quelconque image.

Aucune date de sortie ne semble avoir été annoncée.