Ambulance : Michael Bay et Jake Gyllenhaal pour un film entre Bad Boys et Speed

Michael Bay est sur le point de tourner son prochain film ! Selon Deadline, il s’agira d’Ambulance, remake d’un obscur film danois de 2005. En effet, le papa de Transformers, No Pain No Gain, The Island et 6 Underground s’apprête même à débuter le tournage dès le mois de janvier, pour le compte d’Universal !

Décrit comme « Bad Boys rencontre Speed« , le film montrera un vétéran de la Guerre d’Afghanistan et son frère cadet détourner une ambulance lors d’un braquage. Lancés à vive allure sur la route, les choses se compliqueront lorsqu’ils devront prendre en otage une urgentiste et son patient. Un pitch qui sent bon les actioners 90’s, et dans les mains de Michael Bay, inutile de dire que le budget taule froissée et explosions sera de la partie.

Jake Gyllenhaal (décidément bien occupé entre The Guilty et The Son) sera de la partie, et il se murmure que Dylan O’Brien (Le Labyrinthe) incarnera le jeune frère, et Eiza Gonzalez (Baby Driver) la médecin en otage. Tandis que Chris Fedak (Chuck) s’occupe du script, il faudra encore s’armer de patience pour voir le résultat final. Rendez-vous donc dans un an (au moins)!

Ambulance n’a pour le moment aucune date de sortie