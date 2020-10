By Axel PC

The Son : Jake Gyllenhaal et Denis Villeneuve réunis dans la série HBO

Après Enemy et Prisoners, Jake Gyllenhaal retournera devant la caméra de Denis Villeneuve, cette fois pour une série produite par HBO, The Son.

Adaptée du bestseller éponyme de 2014 écrit par Jo Nesbo (qui avait fait le très moyen Snowman avec Fassbender), la mini-série sera entièrement réalisée et produite par Villeneuve tandis que le duo derrière Westworld, Jonathan Nolan et Lisa Joy produiront et serviront de showrunners aux côtés de Lenore Zion.

Prévue pour être un film, la série raconte l’histoire de Sonny Lofthus, détenu héroïnomane échappé, qui ne se souvient pas de son passé, mais cherchera sa vérité en affrontant brutalement la corruption policière à Oslo. Bref, du lourd qu’on espère à la croisée de Sharp Objects ou de True Detective.

The Son devrait commencer sa production prochainement.