Sphere : HBO commande une adaptation par les créateurs de Westworld

Sphere est un célèbre roman culte de Michael Crichton, le papa de Jurassic Park ! Sorti en 1987, il voyait une équipe de scientifiques voyager au fin fond de l’Océan Pacifique. Un vaisseau spatial d’origine inconnue est trouvé dans les fonds marins, et psychologues, mathématiciens, biologistes, zoologistes, astrophysiciens se regroupent dans une station sous-marine pour l’étudier. Vieux de plus de 300 ans, le vaisseau apparaît vide au premier abord, jusqu’à ce qu’ils découvrent l’existence d’une mystérieuse sphère dorée en son sein…

Sphere est un excellent roman de SF, à l’aura mystérieuse et empli de rebondissements à mesure que l’équipe de scientifiques s’aventure au sein de la fameuse sphère géante. Un récit qui a par ailleurs influencé et inspiré bon nombre d’autres œuvres comme Premier Contact de Denis Villeneuve, ou Abyss de James Cameron. A noter qu’un film (décevant mais fidèle) réalisé par Barry Levinson (Rain Man) est sorti en 1998, avec Dustin Hoffman, Samuel L. Jackson et Sharon Stone dans les rôles principaux.

Aujourd’hui, nous apprenons donc via The Hollywood Reporter qu’HBO a commandé une adaptation en série ! La célèbre chaîne câblée, qui nous a abreuvé de Watchmen, Euphoria, Chernobyl, Lovecraft Country et The Outsider récemment, a pour cela fait appel à Jonathan Nolan et Lisa Joy. En effet, ces derniers ont déjà adapté une œuvre de Crichton, en l’occurrence Westworld ! Si on sait qu’ils sont occupés sur la série Fallout d’Amazon Prime, cette adaptation de Sphere est en effet en projet depuis un petit moment. Le tout conjointement avec les producteurs de la série Perry Mason !

De quoi proposer une œuvre passionnante on l’espère, portée par un casting de choix. Nous pouvons affirmer sans trop se mouiller qu’en terme de budget et de direction artistique, HBO y mettra du sien . Reste la question de savoir s’il s’agira d’une saison unique, ou du piège de l’étirement narratif. Réponse très vite on l’espère,en attendant de plus amples news donc !

Sphere n’a pour le moment aucune date de diffusion