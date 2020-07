Fallout : une série en préparation par les créateurs de Westworld

Les adaptations de jeu vidéo ont le vent en poupe en ce moment, notamment du côté TV ! Après The Last of Us, c’est au tour de l’illustre Fallout de passer vers le petit écran pour Amazon Prime ! Et selon Deadline, ce ne sont ni plus ni moins que Jonathan Nolan et Lisa Joy qui vont s’atteler à la tâche.

En effet les 2 créateurs de Westworld sont des fans de la célèbre franchise, et Todd Howard (la tête pensante de Bethesda Game Studios) tente depuis plus de 10 ans de transposer l’univers post-apocalyptique de Fallout en série. Saga populaire et acclamée, avec plusieurs épisodes à son actif tels que les cultissimes Fallout 3 et New Vegas, l’histoire nous plonge dans un futur uchronique.

Fallout réinvente la Guerre Froide et imagine un monde où les grandes puissances comme la Chine, l’URSS et les USA se sont entretués à coups de bombes nucléaires, décimant la majeure partie de l’humanité en 2077. Après plus d’un siècle d’hiver nucléaire (où une grande partie de survivants ont vécu dans des abris souterrains anti-atomiques), Fallout nous fait incarner un personnage découvrant le monde extérieur.

Chaque épisode (du 1er en 2161 au 4e opus en 2287) propose ses spécificités d’univers, d’histoires, de lieux et de personnages. Des histoires riches, explorant la noirceur d’un monde post-apo tout en ayant une approche rétro-futuriste (un futur tel qu’on pouvait l’imaginer dans les 50’s) avec des touches d’humour burlesques. Un cocktail détonnant (malgré un Fallout 76 qui avait un peu convaincu) dont on imagine facilement l’intérêt de Nolan-Joy. Univers de SF accrocheur, multiplicités d’histoires et de personnages, direction artistique inspirée, géopolitique… Fallout est en effet un terreau de base parfait pour ce qu’on espère être une future grande adaptation !

La série Fallout n’a pour le moment aucune date de lancement !