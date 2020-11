The Guilty : Jake Gyllenhaal et un beau casting pour le remake US

The Guilty va avoir droit à son remake US (merci Variety) ! Annoncé en 2018, cette nouvelle mouture produite via Netflix (à hauteur de 30 Millions de Dollars) sera réalisée par Antoine Fuqua (Training Day, Les 7 Mercenaires, Equalizer). Alors qu’il prépare son survival Emancipation avec Will Smith, le réalisateur retrouvera Jake Gyllenhaal, 5 ans après leur collaboration dans La Rage au Ventre !

Pour rappel, The Guilty est un film danois de Gustav Möller sorti en 2018. Un huis-clos se déroulant intégralement auprès d’un répartiteur des urgences du 112, alors qu’il reçoit un appel inquiétant. En effet, la femme à l’autre bout de l’appareil est en train de se faire kidnapper. S’ensuivra une véritable course contre-la-montre pour résoudre cette affaire, qui s’avérera par ailleurs plus complexe qu’il n’y parait.

Véritable modèle de thriller en huis-clos, The Guilty était une des grosses surprises de l’été 2018. Tendu, intégralement filmé dans le même bureau, le film utilisait habilement sa mise en scène, son montage et sa narration à base d’appels pour conter son histoire. Un aspect immédiat et immersif, bénéficiant d’un hbile travail sur le son et son aspect « anti-spectaculaire ».

Ce remake devrait arriver l’an prochain donc, avec Gyllenhaal dans le rôle-titre. Écrit par Nic Pizzolatto (True Detective, Galveston) le reste du casting (sans doute vocal) n’a pas à rougir : Ethan Hawke (Good Kill), Peter Sarsgaard (Jackie), Riley Keough (Le Diable, tout le temps) ou encore Paul Dano (The Batman) seront de la partie. Du beau monde, pour un remake qu’on espère différent mais tout aussi efficace !

The Guilty n’a pour le moment pas de date de sortie