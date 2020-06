Emancipation : Will Smith et Antoine Fuqua s’associent pour un thriller d’action dans l’Amérique esclavagiste

Terminant la post-production de son film Infinite prévu en 2021, Variety nous apprend qu’Antoine Fuqua (Equalizer, Les 7 Mercenaires, La Rage au ventre) a trouvé sa prochaine réalisation. Intitulé Emancipation, le film aura Will Smith dans le 1er rôle ! Inspiré d’une histoire vraie, le film nous contera l’histoire de Peter, un esclave de Louisiane s’étant enfui pour rejoindre l’Armée Fédérale du Nord, et ainsi devenir libre.

Quelque part entre 12 Years a Slave et Django Unchained donc (Will Smith devait d’ailleurs jouer dans ce dernier à l’époque), mais Emancipation est avant tout décrit comme un thriller d’action avec un cœur émotionnel, dans la veine du Apocalypto de Mel Gibson ! Un film sous haute tension dans l’Amérique sudiste de 1863, qui montrera Peter en pleine survie, traqués par des chasseurs sanguinaires et autres esclavagistes peu sympathiques. Une fuite haletante de 10 jours qui se conclura d’ailleurs avec Peter ayant rejoint l’Armée de l’Union lors de la Guerre de Sécession. Il est d’ailleurs de notoriété que la photo de son dos scarifié des coups de fouets aurait fait le tour du monde, et que la France aurait refusé d’acheter du coton des USA devant une telle image choc.

Une promesse de film de genre à ancrage historique diablement excitante donc, dont le tournage ne devrait pas débuter avant 2021 ceci-dit ! Fuqua ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur le film qu’il développe depuis plus de 2 ans avec Will Smith. Un film tiré d’une puissante histoire vraie à la The Revenant, où le héros se bat pour sa survie, et pour revoir sa famille : vivement de prochaines informations !

Emancipation n’a pour le moment aucune date de sortie