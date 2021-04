Hitman & Bodyguard 2 : un trailer épileptique pour la suite de l’actionner

Parce que Ryan Reynolds continue de faire du Ryan Reynolds aux côtés de Samuel L. Jackson qui fait du Samuel L. Jackson, Hitman & Bodyguard 2 propose donc la même chose que Hitman & Bodyguard, mais avec Salma Hayek en plus d’après la bande-annonce comme le laisse supposer le titre original (Hitman’s Wife’s Bodyguard).

Sans emploi depuis que son protégé s’est fait la malle, Reynolds prend des vacances forcées et imposées par sa thérapeute, loin des revolvers et de la protection rapprochée. Sauf qu’évidemment les ennuis montrent le bout de leur nez en la personne de Salma Hayek, une voleuse de haut vol et accessoirement femme de Samuel L. Jackson. Le trio est donc forcé de cohabiter alors qu’ils représentent la dernière ligne de défense entre l’Europe et un fou dangereux. On n’invente rien, c’est le synopsis officiel. Donc du bourrinage en règle, du brisage de quatrième mur en mode Deadpool, des injures bien colorées et de l’humour décapant, ne manque plus que la présence surprise de Antonio Banderas et du grand Morgan Freeman pour parfaire ce tableau réalisé par Patrick Hughes.

Hitman & Bodyguard 2 sera sur nos écrans cet été, si tout se passe bien.

