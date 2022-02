Gérardmer 2022 : Clap de fin & palmarès

Toutes les bonnes choses ont une fin, surtout le 29° Festival International du film fantastique de Gérardmer. En cinq jours aura été diffusé un total d’une trentaine de films (courts et longs-métrages confondus). Fido (le présentateur / animateur) a su susciter la joie et la bonne humeur des salles obscures de Gérardmer à chacun de ses passages sur scène. Applaudissements, cris de joie, rire de sorcière (si, si) et phrases cultes ont été hurlées à chaque début de séance du festival, venant fêter de la première jusqu’à l’ultime séance, le Cinéma.

Le Festival de Gérardmer a – comme à son habitude – reçu un Jury d’artistes renommés du septième-art. Il a notamment accueilli l’année dernière Gaspard Ulliel, qui a connu un destin tragique peu de temps avant le début de cette nouvelle édition. L’horreur a malheureusement traversé les écrans et plusieurs hommages lui ont été rendus.

Quand le mal n’est pas incarné, c’est là où il est le plus terrifiant. […] C’est aussi un terrain de jeu extraordinaire pour les cinéastes, pour le cinéma, pour y injecter de la mise en scène et de l’effet. Propos de Gaspard Ulliel au Festival de Gérardmer en 2021, extrait d’une interview de Stéphane Charbit.

Le Jury de la 29° Festival International du film fantastique de Gérardmer était présidé par Julie Gayet. Alexandre Aja, maître du genre, était notamment présent cette année. On a également retrouvé Suliane Brahim – révélée dans La Nuée de Just Philippot – ; Valérie Donzelli, Mélanie Doutey, Bertrand Mandico (Les garçons sauvages, After Blue (Paradis Sauvage)), Grégory Montel (Dix pour cent) et Pascal-Alex Vincent. Il a également accueilli Nicolas Meyer ainsi que Edgar Wright en tant qu’invités d’honneur.

La programmation & les récompenses

Le Festival de Gérardmer a accueilli dix films en compétition, dont plusieurs premiers films. Les propositions étaient diverses et variées avec une utilisation du fantastique bien différente des uns et des autres. C’est aussi dans ces moments qu’on prend véritablement conscience des libertés d’un genre qui s’affranchit du réel, au service de la poésie, du cauchemar et du fantastique du cinéma.

© The Jokers Films

EGŌ d‘Hanna Bergholm (Grand Prix, soutenu par la Région Grand Est & Prix du Jury Jeunes)

EIGHT FOR SILVER de Sean Ellis

LA ABUELA de Paco Plaza (Prix du Jury)

OGRE d’Arnaud Malherbe

MONA LISA AND THE BLOOD MOON d’Ana Lily Amirpour (Prix de la meilleure Musique)

POST MORTEM de Péter Bergendy

SAMHAIN de Kate Dolan (Prix du Jury également)

SHE WILL de Charlotte Colbert

THE INNOCENTS d‘Eskil Vogt (Prix du Public & Prix de la Critique)

THE SADNESS de Rob Jabbaz

Les hors-compétitions

Le 29° Festival International du film fantastique de Gérardmer a également diffusé de nombreux autres films. Se présente alors l’occasion pour certains métrages de connaître des premières diffusions en salle.

© UFO Distribution

AFTER BLUE (PARADIS SALE) de Bertrand Mandico

CENSOR de Prano Bailey-Bond

HOPPER ET LE HAMSTER DES TENEBRES de Benjamin Mousquet & Ben Stassen

INFERNO ROSSO : JOE D’AMATO de Manlio Gomarasca & Massimiliano Zanin

JUKAÏ : LA FORET DES SUICIDES de Takashi Shimizu

JUNK HEAD de Takahide Hori

LE ROI CERF de Masashi Ando & Masayuki Miyaji

PARANORMAL ACTIVITY : NEXT OF KIN de William Eubank

SALOUM de Jean-Luc Herbulot

SATOSHI KON, L’ILLUSIONNISTE de Pascal-Alex Vincent

TELEVISION EVENT de Jeff Daniels

THE SEED de Sam Walker

Le reste de la programmation

Comme l’a souvent dit Victor Bonnefoy dans son podcast Pardon le Cinéma, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. En découle de nombreuses diffusions de films restaurés, notamment avec les séances rétromania (Bruiser de George A. Romero ; Hurlements de Joe Dante ; Possession d’Andrzej Zulawski).

Tandis que Nuit décalée a accueilli cette année deux longs-métrages (Crabs ! de Pierce M. Berolzheimer & Prisoners of the Ghostland de Sono Sion), la séance spéciale proposait une version restaurée de Les yeux sans visage de Georges Franju). La nuit J-Horror proposait quand à elle – et à la suite – trois longs-métrages le temps d’une nuit (Audition de Takashi Miike, Dark Water de Hideo Nakata et Ring, de Hideo Nakata).

© Festival de Gérardmer

Les rencontres fantastiques ont retrouvé Ludovic et Zoran Boukherma, réalisateurs et scénaristes de Teddy (Prix du jury & Prix du jury jeunes de la Région Grand Est du festival de Gérardmer 2021). Michiel Blanchart, réalisateur & scénariste, était également présent avec T’es morte Hélène (Grand Prix du court métrage au festival de Gérardmer 2021).

Les courts-métrages

La richesse du Festival de Gérardmer se prolonge aussi avec sa programmation de formats courts. Son Jury était présidé par les créateurs de Teddy, Ludovic et Zoran Boukherma, accompagné de Shirine Boutella (comédienne de Papicha, présenté aux César en 2020), Saïda Jawad (comédienne de la série Falco) et Antonin Peretjatko (réalisateur).

CHARGE MENTALE de Benjamin Malherbe (Prix du Court-métrage, soutenu par Shadowz)

FRIANDISE de Rémy Barbe

LA CROIX DE TES DOIGTS de Sullivan Arthuis

LA VERRUE de Sarah Lasry

MANTRA de Stef Meyer & Pascal Bourelier

Voilà, c’est fini

Le 29° Festival International du film fantastique de Gérardmer a pris fin dimanche 30 janvier 2022. Son rythme intense aura permis de dévorer les monstres au milieu des montagnes Vosgiennes. Il aura été l’occasion de découvertes inattendues, plus inspirantes les unes que les autres.

© Festival de Gérardmer

Les plus belles découvertes sont parfois là où on l’attend le moins, dans le cinéma Hongrois avec Post mortem ou dans l’art plastique de Bertrand Mandico avec After Blue (Paradis Sauvage). Il est aussi parfois une déception ou une frustration, avec Mona Lisa and the Blood Moon. Comme quoi, l’inconnu réserve toujours des surprises.

Une chose est sûre, ces films témoignent non seulement de la richesse du cinéma fantastique, mais aussi de l’attachement du public. Les cris de joie, les applaudissements et la sorcière des salles obscures ont fédéré un moment fantastique, rempli d’images d’horreur et de souvenirs joyeux.

