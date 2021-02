Edgar Wright va adapter The Running Man de Stephen King !

Selon Deadline, Edgar Wright se lance dans un nouveau projet avec la ré-adaptation du roman The Running Man de Stephen King !

Le réalisateur de la trilogie Cornetto serait-il touché d’hyper activité ? Alors que son Last Night in Soho et son documentaire The Sparks Brothers ne sont pas encore arrivés sur les écrans, et qu’il planche déjà sur l’adaptation de Set My Heart to Five, Stage 13 et The Chain ainsi que la suite de Baby Driver, Wright se surcharge en travaillant dorénavant sur une adaptation de The Running Man de Stephen King ! L’histoire se déroule dans une dystopie américaine totalitaire où un jeu télévisé à la Hunger Games fait fureur : Une meute de tueur est lancée au trousse d’un candidat qui gagne de l’argent pour chaque heure passée en vie et a le droit à une récompense pour chaque policier tué. Pour prouver sa survie, le candidat doit envoyer régulièrement une vidéo tandis que chaque citoyen est encouragé à partager la localisation du chassé.

Pour rappel, une première adaptation de ce roman de King, publié en 1982 sous le pseudo Richard Bachman, a vu le jour devant la caméra de Paul Michael Glaser (Starsky de Starsky et Hutch) avec Schwarzy en rôle titre. Un film dont son auteur papier préférait oublier l’existence, de par les libertés prises et le choix de casting. Il pourra donc se consoler avec cette nouvelle adaptation de Wright, co-écrite par son compère de Scott Pilgrim Michael Bacall et définie comme étant plus fidèle au roman. Le projet a été initié et sera produit par Simon Kinberg, ce dernier ayant courtisé Wright suite à des déclarations de 2017 où le cinéaste avouait que s’il devait remaker un film, ce serait celui-là. C’est maintenant chose faite !

Last Night in Soho, le premier film d’horreur de Edgar Wright est attendu le 11 novembre 2021 en salle.

(Visited 7 times, 7 visits today)