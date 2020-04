Edgar Wright va réaliser un film à la Westworld

Edgar Wright, le papa de la trilogie Cornetto met déjà en chantier un nouveau long métrage alors que son prochain film n’est pas encore sorti en salle.

Même si Last Night in Soho, sa prochaine comédie d’horreur doit sortir à priori en septembre prochain, Edgar Wright n’a pas notre temps et enchaîne directement avec le développement d’un pure film de science fiction, une première pour le réalisateur. Le metteur en scène de Baby Driver adaptera le premier roman de Simon Stephenson, Set My Heart to Five qui sera publié en Amérique le 28 mai prochain. C’est l’auteur lui même qui se chargera du scénario. Deadline, qui a révélé l’information explique que l’histoire se déroule en 2054, une année jugée trop “humaine” et suit l’androïde dentiste Jared dans une quête pour prouver à l’humanité que lui et ses semblables ont aussi le droit d’avoir des émotions. Alors que cette envie lui est venue après avoir découvert les films des années 80 et 90, sa quête le mènera à parcourir la côte Ouest des Etats-Unis pour rencontrer son programmeur et écrire un film qui changera la face du monde.

En attendant d’en savoir plus sur ce nouveau projet d’Edgar Wright, son film Last Night in Soho sortira le 23 septembre 2020.