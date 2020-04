Hunger Games : un nouveau film officiellement en préparation !

Après avoir adapté la trilogie Hunger Games de Suzanne Collins au cinéma, Lionsgate récidive ! En effet, les 4 films Hunger Games ont engendré en tout près de 3 milliards de dollars entre 2012 et 2015. Propulsant Jennifer Lawrence au rang de véritable star et redonnant au young adult une place de choix parmi les blockbusters, le studio a décidé de s’attaquer au prochain roman de l’auteure de la saga.

Si des rumeurs pour continuer la franchise avaient déjà vues le jour,aujourd’hui nous apprenons via The Hollywood Reporter que The Ballad of Songbirds and Snakes, qui sortira le 19 Mai 2020, sera adapté pour relancer la saga. Prenant place avant les aventures de Katniss, ce prequel nous mettra aux côtés de Coriolanus Snow à 18 ans, bien avant qu’il devienne le tyrannique président de Panem. Décrit comme un jeune homme élégant et charmant, il sera désigné comme mentor d’une jeune tribut du District 12.

Aucune info sur le casting pour le moment, mais le réalisateur Francis Lawrence (Red Sparrow, See) revient à la réalisation, après avoir tourné tous les opus de la saga sauf le premier. Le roman sera adapté par Michael Arndt (Toy Story 3, Little Miss Sunshine), qui avait par ailleurs déjà travaillé avec Lawrence sur le script du 2e opus, considéré comme le meilleur.

Après l’émergence de franchises comme Divergente ou The Maze Runner, et la tentative avortée de Mortal Engines, ramener Hunger Games sur le devant de la scène est un choix logique. Même si les 2 derniers volets ont rencontré une réception légèrement moindre, la franchise reste encore populaire, et nul doute que ce prochain film saura faire parler de lui.

Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes n’a pas de date de sortie pour le moment