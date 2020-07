Stage 13 : la prochaine comédie de Edgar Wright

Edgar Wright va adapter en long métrage la nouvelle Stage 13 de Simon Rich, auteur des séries Man Seeking Woman et Miracle Workers.

On arrête plus Edgar Wright ! Alors qu’il n’a pas encore sorti son Last in Soho et qu’il planche déjà sur un prochain projet de science fiction, il en accumule un autre avec le développement de Stage 13. Le scénario sera écrit par Rich lui même, officiant aussi en tant que producteur au côté de Wright et du studio Amblin. Il racontera l’errance du fantôme d’une actrice du cinéma muet qui hantera depuis une décennie le plateau d’un studio. L’histoire en question a été publié dans un recueil nommé Hits and Misses, honoré par le prix Thurber en 2019.

En attendant Stage 13, on pourra aller voir Last Night in Soho le 28 avril 2021.