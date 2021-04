Love, Death & Robots : l’anthologie Netflix dévoile sa Saison 2 en bande-annonce

C’est un des joyaux de Netflix, produite par David Fincher et Tim Miller. Après une première saison subversive à souhait en 2019, Love, Death & Robots (ou Love Death + Robots, au choix) revient vers nos âmes endeuillées : la saison 2 débarque dès le mois prochain ! Une attente assez insoutenable qui prend fin donc, via notamment un trailer de toute beauté qui vient étancher notre soif.

Pour rappel, Love Death & Robots est une série d’animation anthologique, mêlant les genres avec une inventivité et une efficacité tout simplement effarante : science-fiction, horreur, action, fantastique, anticipation, humour noir… 18 épisodes de 5 à 20 minutes, produits par des studios internationaux, dans des styles visuels distincts (3D, 2D, photoréalisme, japanimation, comic book…). Véritable déclaration d’amour aux œuvres pulp ainsi qu’à la bande-dessinée ou au jeu vidéo, la série se veut également un héritier de Métal Hurlant, de par son caractère adulte.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce trailer annonce un Volume 2 tout aussi jouissif et inspiré, en nous proposant des mondes inédits, des histoires fortes, des ambiances à l’identité marquées et bien sûr un immense plaisir pour la rétine.

Robots, gore, aliens, vaisseaux, paysages interstellaires, nouveaux mondes et post-apo… les ingrédients sont bien là (on aperçoit même furtivement Michael B. Jordan !). Reste à savoir si on se reprendra la même claque qu’il y a 2 ans, si Fincher réalisera un court-métrage cette fois, et si nous allons survivre encore un mois pour déballer le papier cadeau. En plus, la saison 3 est déjà annoncée pour 2022 ! Quoi qu’il en soit, pas de doute : c’est exactement ce qu’on voulait !

Love Death + Robots Volume 2 sera disponible sur Netflix le 14 mai 2021

