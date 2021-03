Sans aucun remords : Michael B. Jordan se la joue Punisher dans le trailer

Michael B. Jordan revient dans un tout nouveau film cette année, et pas n’importe lequel ! Sans aucun remords (« Without Remorse » pour les anglophones) est l’adaptation du roman éponyme de Tom Clancy (pilier du genre techno-thriller et créateur des sagas Jack Ryan et Splinter Cell). Réalisé par Stefano Sollima (génial metteur en scène de Suburra, Sicario 2 ou bien le double-pilote de ZeroZeroZero), ce projet était en gestation à la Paramount depuis plus de 15 ans.

En effet, mis à part le superbe À la Poursuite d’Octobre Rouge de John McTiernan, les autres œuvres de Tom Clancy adaptées au cinéma n’ont pas réellement marqué les esprits. Se concentrant avant tout sur l’analyste de la CIA Jack Ryan (qui a quand même retrouvé ses lettres de noblesse avec une série éponyme), les écrits de l’auteur n’ont jamais mis John Clark au premier plan concernant le 7e Art. Autre personnage phare, on le retrouvait notamment en rôle secondaire sous les traits de Willem Dafoe (Danger Immédiat) ou bien Liev Schreiber (La Somme de toutes les peurs). Alors que son origin story est contée dans Sans aucun remords (avec des projets d’adaptation divers et n’ayant jamais aboutis par John Milius ou bien John Singleton), c’est maintenant chose faite sous la plume de Taylor Sheridan (Sicario, Comancheria, Wind River).

La vengeance sans aucun remords

Réadaptation plus moderne (exit le contexte post-guerre du Vietnam), on suivra donc John Kelly (avant de changer de nom) dans une quête de vengeance après qu’une escouade russe ait décidée de tuer sa femme enceinte. Miraculeusement rescapé, ce dernier s’engagera auprès d’un confrère de la marine (Jodie Turner-Smith) et d’un mystérieux agent de la CIA (Jamie Bell) pour punir les coupables. Une violente vendetta débutera, qui mettra également en lumière une sombre conspiration internationale.

Après Creed, Black Panther ou bien La Voie de la Justice, Michael B. Jordan a bien le vent en poupe. Avant de le retrouver pour Creed 3 ou bien Mathusalem, Sans aucun remords représente un véhicule parfait pour la star, et ce premier trailer intense le confirme. Apportant toute sa physicalité et son charisme, on l’imagine sans mal camper un John Clark tourmenté, toujours dans l’hypothèse de le voir reprendre le rôle dans des suites (Rainbow Six ?). De plus, on sait que Philippe Rousselot (Les Animaux Fantastiques) est à la photo, et Jonsi (Dragons 3) à la musique. Un joli cocktail extrêmement prometteur, avec à la tête un talentueux réalisateur italien qui n’a cessé de montrer sa maîtrise du genre (et sa propension à filmer des fusillades comme personne).

Initialement prévu pour une sortie en salles fin 2020, le film a été vendu à Amazon Prime pour une sortie vidéo programmée pour le mois prochain ! Un geste qui ne devrait sans doute pas influer sur le plaisir de visionnage, pour ce qui s’annonce être un bel actioner bien vénère comme il faut !

Sans aucun remords sera disponible sur Amazon Prime Video le 30 avril 2021

© Paramount © Skydance © Amazon

